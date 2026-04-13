Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en México, fue descrito como un “símbolo sexual” por el medio estadounidense The Wall Street Journal.

“García Harfuch se ha convertido en un inesperado símbolo sexual: su imagen masculina aparece en cobijas, es recreada en fantasías generadas por inteligencia artificial y reinterpretada como un héroe con capa” WSJ

El medio destaca que, más allá de su trabajo contra la delincuencia, García Harfuch se ha convertido en todo un fenómeno cultural y objeto de deseo, con su imagen en cobijas, muñecos, pasteles y fantasías hechas con IA.

De funcionario a mercancía: Harfuch aparece en toallas y cobijas (@Radio_Formula / X )

Sin embargo, el impacto de su imagen tendría mayor relevancia en lo cultural; ha comenzado a desplazar la figura del narco en la cultura popular, con su presencia en corridos, memes y mercancía, según cita WSJ.

Presencia de García Harfuch se fortaleció tras abatimiento de El Mencho

Según escribe The Wall Street Journal, la fascinación por García Harfuch creció tras la operación que abatió a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este hecho marcaría un antes y un después en la imagen de García Harfuch, a quien el jefe policial responsabilizaba del ataque en su contra que casi provoca su muerte en el 2020.

“Esa experiencia cercana a la muerte —y su supervivencia— ayudó a consolidar una imagen de héroe popular que ahora se expande a la cultura pop. Miles de fans en línea lo llaman el nuevo “papacito” o “papuch” WSJ

Para The Wall Street Journal, la imagen de García Harfuch combina la aplicación de la ley, celebridad y fantasía en una sola figura, superando así el mito de políticos como Porfirio Díaz o el expresidente AMLO.

Omar García Harfuch reconoce al Ejército tras abatimiento de El Mencho (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

García Harfuch desplaza con su imagen la presencia del narco en la cultura del bajo mundo

The Wall Street Journal cita a Óscar Balmen, periodista y analista especializado en crimen y seguridad en México, al señalar que la imagen heroica de García Harfuch incluso ha comenzado a desplazar al narco en la cultura del bajo mundo.

“Ha observado que mercancía con su imagen está desplazando productos tradicionales con temática narco —con marihuana y otros motivos— en Tepito, un mercado de la CDMX asociado durante mucho tiempo con el crimen organizado” Óscar Balmen

Personas cercanas a García Harfuch comentan que él se siente incómodo con su imagen de símbolo sexual, pero afirman que esta surgió de forma espontánea, lo cual incluso lo coloca en las encuestas presidenciales de 2030 en México.