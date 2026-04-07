De funcionario a mercancía: Harfuch aparece en toallas y cobijas

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, ha trascendido su rol político para convertirse en un fenómeno del mercado informal apareciendo en toallas y cobijas.

Imágenes del funcionario en traje o sonriendo e, incluso, fotomontajes sin camiseta y en ropa interior se encuentran en puestos ambulantes en varias ciudades mexicanas.

Omar García Harfuch se ha convertido en una imagen de la venta masiva de mercancía

Omar García Harfuch, rebautizado en redes sociales como Batman, se ha convertido en una de las figuras más populares de la política del país, siendo una de las más demandadas en puestos callejeros.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (Captura de pantalla)

Los comerciantes ofrecen productos personalizados con su rostro como toallas, mantas, almohadas y cobijas.

La venta de productos con la imagen de Omar García Harfuch va al alza, incluso ya se han empezado a comercializar el pan dulce con el rostro del funcionario denominados ‘Harfuchas’.

La consultora en imagen pública Liliana López le explicó a EFE que lo que pasa con Omar García Harfuch ha sido un “fenómeno orgánico” de la política mexicana que tiene que ver con:

Su atractivo físico

Su papel estratégico en seguridad

La narrativa colectiva que lo rodea al contar con un bajo perfil

De acuerdo con la experta, Omar García Harfuch tiene una imagen de “héroe” que lo ha hecho popular entre la ciudadanía.

Aprobación de Omar García Harfuch impulsa la venta masiva de productos como toallas y cobijas

Encuesta realizada por la empresa Territorial de marzo revela que Omar García Harfuch tiene una aprobación del 84,4% entre la ciudadanía.

Esto luego de los exitosos operativos contra el crimen organizado y su supervivencia a un atentado en 2020.

La aprobación de Omar García Harfuch entre la ciudadanía solo ha impulsado la venta masiva de mercancía personalizada.

De acuerdo con EFE, los productos de Omar García Harfuch se venden mejor sobre todo entre el público femenino de entre 40 a 50 años.