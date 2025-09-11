¿Wendy Guevara -de 32 años de edad- casi intoxica a Marie Claire Harp en La Casa de los Famosos México 2025? Revelan que le dio un chocolate caducado.

A través de un video se muestra el momento en el que Marie Claire Harp -de 32 años de edad-descubre que casi termina intoxicada por culpa de Wendy Guevara.

Video revela que Wendy Guevara casi intoxica a Marie Claire Harp por culpa de un chocolate caducado

Pese a que en La Casa de los Famosos México eran de diferentes cuartos, Wendy Guevara y Marie Claire Harp han demostrado que tienen una buena relación y suelen molestarse una a la otra.

Wendy Guevara y Marie Claire Harp (@marieclaireoficial / Instagram )

Ahora que se encuentran juntas como conductoras de La Casa de los Famosos México 2025, Wendy Guevara y Marie Claire Harp se han dejado ver cada vez más juntas.

Sin embargo, Wendy Guevara estuvo a punto de intoxicar a Marie Claire Harp y todo por compartirle un chocolate caducado.

Así se exhibió a través de un video donde se puede ver la reacción de Marie Claire Harp al descubrir que se había comido varios chocolates caducados.

En las imágenes se muestran que Wendy Guevara llegó con chocolates para compartir con todos, sin embargo se revela que estos ya estaban caducados.

El video muestra que los chocolates se encontraban en mal estado y así los había compartido con todos los que trabajan en La Casa de los Famosos México 2025.

Wendy Guevara se muestra preocupada y es que revela que Marie Claire Harp ya se había comido tres y no se dio cuenta que estaban en mal estado.

Muy apenada, Wendy Guevara le dijo a Marie Claire Harp que tenía algo que decirle, por lo que ella de inmediato le cuestionó sobre lo qué había hecho.

Marie Claire Harp se sorprendió al ver el estado de los chocolates y confesó que ella si había comido.

Marie Claire Harp no fue la única que comió un chocolate caducado que compró Wendy Guevara

La preocupación de Wendy Guevara no solo era porque podría haber intoxicado a Marie Claire Harp.

Y es que Wendy Guevara confesó que ella también había comido como tres chocolates de la caja y no se fijó si se encontraban en mal estado.

Wendy Guevara se mostró preocupada de que los chocolates le fueran hacer daño tanto a ella como a Marie Claire Harp.

Cabe recordar que no sería la primera vez que Wendy Guevara y Marie Claire Harp se ausentan de las galas de La Casa de los Famosos México 2025 por enfermedad.

Y es que hace unos días revelaron que se habían enfermado de la garganta y que por eso no estarían en las galas de La Casa de los Famosos México 2025.