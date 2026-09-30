El empresario Roberto Palazuelos dedicó un mensaje a la familia de Jorge Kahwagi, tras dar a conocer la muerte del expolítico mexicano y exboxeador.

El mensaje que Roberto Palazuelos compartió para recordar a su amigo Jorge Kahwagi, también fungió para que otros famosos se enteraran de su muerte sucedida hoy 30 de septiembre de 2026.

Roberto Palazuelos lamenta la muerte de Jorge Kahwagi; manda mensaje a su familia

Con una fotografía en donde luce Roberto Palazuelos con Jorge Kahwagi, el apodado Diamante Negro, compartió un mensaje tras enterarse de la muerte del exboxeador y político mexicano.

Roberto Palazuelos y Jorge Kahwagi. (@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos compartió el cariño que tuvo hacia Jorge Kahwagi, además de parte de su perspectiva sobre la vida que tuvo su amigo.

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste, Dios te bendiga siempre hermano querido”. Roberto Palazuelos, empresario.

Asimismo, Roberto Palazuelos mandó un mensaje de condolencias a la familia de Kahwagi, mencionando explícitamente a su mamá Sonja y sus hermanas Sonja y Layla, asumiendo es un “momento tan duro” para ellas.

Roberto Palazuelos dedica mensaje a la familia de Jorge Kahwagi tras su muerte. (@robertopalazuelosbadeaux)

En parte, el mensaje del Diamante Negro estaría encaminado a que seis meses atrás, el padre de Jorge Kahwagi murió a los 85 años de edad.

Famosos se enteran de la muerte de Jorge Kahwagi por Roberto Palazuelos

Así como Jorge Kahwagi formó parte del mundo deportivo al ser boxeador, y también del mundo político por haber sido diputado, este también tuvo una faceta como famosos en México.

Jorge Kahwagi participó en Big Brother VIP 3 en 2004, situación que le quitó su diputación, pues decidió ingresar al reality show antes de que el Congreso aprobara su licencia temporal.

Por el rating que Big Brother VIP 3 logró en aquel año y debido a que Jorge Kahwagi quedó en tercer lugar, se ganó la fama y reconocimiento de varios famosos que lamentaron su muerte el día de hoy.

Entre algunos de los famosos que se hicieron presentes en el post de Roberto Palazuelo dedicado a Jorge Kahwagi fueron: