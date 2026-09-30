Ante la muerte de Jorge Kahwagi Macari a los 58 años, el actor Leonardo García utilizó sus redes sociales para manifestar su profundo desconsuelo y dedicarle un emotivo mensaje de despedida.

“No puedo creer con la noticia que me dieron hoy en la mañana, mi gran amigo del alma Jorge Kawachi, vivimos tantas cosas juntos vuela, alto, querido amigo y hermano. Gran hermano del alma mis condolencias para su hermana Sonja y su mamá. Namaste” Leonardo García

Leonardo García y Jorge Kahwagi Macari mantuvieron un vínculo estrecho desde los años 2000, frecuentando juntos diversos círculos sociales y eventos de la farándula junto a otros allegados.

En su mensaje, Leonardo García recordó todos los momentos que vivieron juntos y expresó sus condolencias para su hermana y su mamá.

En Instagram, Leonardo García lamenta la muerte de Jorge Kahwagi Macari

El actor Leonardo García envió un mensaje de despedida a Jorge Kahwagi Macari, tras confirmarse su fallecimiento el 30 de septiembre a los 58 años de edad.

Leonardo García lamenta la muerte de Jorge Kahwagi Macari (@leonardogarciaof / Instagram )

En su mensaje de Instagram, Leonardo García reconoció que no podía creer la muerte de su gran amigo Jorge Kahwagi Macari.

En su dedicatoria, Leonardo García expresó un profundo dolor por la partida de Jorge Kahwagi Macari, con quien compartió grandes momentos.

Leonardo García envió sus condolencias a la madre de Jorge y a su hermana, Sonja. Además, compartió su mensaje con una imagen en la que aparecen el actor junto con el político.

En la imagen, Leonardo García y Jorge Kahwagi Macari aparecen sentados juntos en lo que parece ser un evento y ambos se muestran muy felices.

¿Cómo fue la relación de Leonardo García y Jorge Kahwagi Macari?

La relación entre Leonardo García y Jorge Kahwagi Macari se caracterizó por ser una amistad muy estrecha y cercana, al punto de considerarse “hermanos del alma”.

Mantuvieron una relación muy cercana desde la década de los 2000 cuando solían coincidir recurrentemente en eventos de la farándula, fiestas y reuniones de la alta sociedad.

Leonardo García y Jorge Kahwagi Macari solían compartir momentos dentro del mismo círculo de allegados junto a figuras como Roberto Palazuelos.

Compartieron numerosas vivencias a lo largo de los años, lo que llevó a Leonardo a manifestar un profundo dolor tras su deceso y recordarlo públicamente como su hermano.

Probablemente su relación se vio afectada luego de que en los últimos años Jorge Kahwagi Macari mantuvo un perfil bajo y se alejó de los reflectores mediáticos tras enfrentarse a problemas de salud.

En abril de 2019, sufrió una grave crisis médica al ser hospitalizado de emergencia por una úlcera gástrica perforada que derivó en peritonitis y una fuerte infección bacteriana.

Aunque logró recuperarse en su momento, este episodio mermó notablemente su calidad de vida y provocó evidentes y drásticos cambios físicos que fueron motivo de constante especulación.