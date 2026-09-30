La muerte de Jorge Kahwagi Macari ha reavivado la atención sobre los detalles que rodearon sus últimas horas, así como sobre las versiones que han surgido en torno a la causa de su fallecimiento.

Aunque la noticia fue confirmada por personas cercanas al exboxeador, empresario y exdirigente político, hasta el momento no existe una postura oficial de su familia que esclarezca qué ocurrió.

Entre las primeras versiones difundidas destaca la del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien señaló que Jorge Kahwagi habría sufrido un derrame cerebral.

¿De qué murió Jorge Kahwagi Macari?

Durante la emisión de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante informó que Jorge Kahwagi Macari habría muerto a causa de un derrame cerebral; sin embargo, hasta ahora esta versión no ha sido confirmada públicamente por la familia del empresario.

“Yo tengo que ser muy claro, estoy muy triste, muy muy triste por la muerte de Jorge Kahwagi Macari de 58 años de edad, Kahwagi fue mi amigo. Tuv e la oportunidad de conocerlo hace muchos años. El buen Jorge Kahwagi Macari que fallece debido a un derrame cerebral.” Gustavo Adolfo Infante, periodista

Por ello, la causa de muerte de Jorge Kahwagi debe considerarse una versión en desarrollo, a la espera de que sus familiares o alguna fuente oficial proporcionen mayor información.

La noticia provocó reacciones entre personas cercanas a Jorge Kahwagi Macari, como Roberto Palazuelos quien fue uno de los primeros en despedirse públicamente de Kahwagi Macari, dedicándole un mensaje en redes sociales en el que expresó sus condolencias a la familia.

Hasta el momento, el derrame cerebral es la causa de muerte reportada por Gustavo Adolfo Infante, pero no existe una confirmación familiar que permita establecerla como definitiva.