Sarah Bustani es una diseñadora de modas mexicana y expareja de Eugenio Derbez, quien se volvió tendencia tras las declaraciones de una conductora de espectáculo.

Eugenio Derbez -de 64 años de edad- y Sarah Bustani fueron novios por 6 años, pero finalizaron su relación en 2003.

¿Quién es Sarah Bustani? La diseñadora y expareja de Eugenio Derbez

Sarah Bustani es una diseñadora mexicana, pionera en llevar la moda a la televisión y conocida por sus diversas marcas.

En 1997, Sarah Bustani y Eugenio Derbez iniciaron una relación que duró varios años y la cual terminó a inicios del 2000.

Sarah Bustani (Instagram/@sarahbustanioficial)

Recientemente, el nombre de Sarah Bustani regresó a los medios tras la estancia de Dalilah Polanco -de 53 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Qué edad tiene Sarah Bustani?

Sarah Bustani nació el 31 de enero de 1968; actualmente tiene 57 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sarah Bustani?

Una de las relaciones más sonadas de Sarah Bustani fue la que tuvo con Eugenio Derbez y desde ahí ha mantenido su vida amorosa en privado.

¿Qué signo zodiacal es Sarah Bustani?

Sarah Bustani es Acuario y las personas bajo este signo zodiacal son originales e independientes.

Sarah Bustani (Instagram/@sarahbustanioficial)

¿Cuántos hijos tiene Sarah Bustani?

Sarah Bustani no tiene hijos.

¿Qué estudió Sarah Bustani?

Sarah Bustani estudió diseño de modas en la Escuela de Diseño de Janette Klein y posteriormente en el Fashion Institute of Technology de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Sarah Bustani?

Sarah Bustani tiene su propia línea de ropa, así como bolsas.

Sarah Bustani (@Sarahbustani)

Sarah Bustani critica la estancia de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025

A unos días de la recta final de La Casa de los Famosos México 2025, Sarah Bustani dio su opinión sobre los integrantes del reality.

Fue ahí donde mencionó que esperaba que Dalilah Polanco fuera más graciosa, pero ocurrió todo lo contrario.

La diseñadora mencionó que Dalilah Polanco “algo habrá hecho bien”, pues está casi en la final.

Sarah Bustani ha regresado a la conversación en redes sociales, luego de que Shanik Berman -de 66 años de edad- asegurara que Eugenio Derbez le fue infiel con Dalilah Polanco.

Supuestamente, Dalilah Polanco y Eugenio Derbez durmieron juntos en la casa de Sarah Bustani, cuando aún era pareja del actor.

Shanik Berman aseguró que esta historia se la había contado Sarah Bustani, pero hasta el momento, este rumor no se ha confirmado.