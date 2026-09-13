Brian Hickerson, expareja de Hayden Panettiere, fue retenido por la policía tras un altercado ocurrido en un bar de Greenville, Carolina del Sur, durante la noche del sábado 12 de septiembre.

El momento quedó registrado en videos que circulan en redes sociales y muestran a Brian Hickerson siendo esposado por los oficiales mientras se encontraba en el exterior del establecimiento.

De acuerdo con reportes de TMZ, Brian Hickerson y su hermano Zach habían permanecido durante varias horas en el bar consumiendo bebidas alcohólicas. Posteriormente, ambos estuvieron involucrados en un altercado con otras personas.

🚨 EXCLUSIVE: Brian Hickerson had a wild night with his brother, Zach, at a South Carolina bar ... and it ended with the brothers in handcuffs and Brian claiming that police leaked details about the death of his actress girlfriend, Hayden Panettiere. pic.twitter.com/J6WNHtWD6z — TMZ (@TMZ) September 13, 2026

¿Qué hizo Brian Hickerson en el bar?

Según los reportes, la situación comenzó cuando Brian Hickerson se acercó a la barra para hablar con otros clientes. La discusión posteriormente subió de tono y terminó en un enfrentamiento.

En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa a Hickerson lanzando una silla mientras varias personas intentan contenerlo.

Tras la llegada de la policía, los oficiales colocaron esposas a Brian Hickerson y lo retiraron del lugar. Mientras se encontraba en el suelo, el exnovio de Hayden Panettiere gritó que la policía había filtrado información relacionada con la muerte de la actriz.

Aunque Brian Hickerson fue retenido y esposado durante el incidente, no fue acusado y posteriormente quedó en libertad en el lugar. Su hermano Zach, en cambio, fue arrestado por conducta desordenada, de acuerdo con los reportes sobre el incidente.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere. (Especial)

¿Brian Hickerson está involucrado en la muerte de Hayden Panettiere?

La retención de Brian Hickerson ocurre mientras continúa la investigación por la muerte de Hayden Panettiere, quien fue encontrada sin vida el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur.

Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el lugar cuando la actriz fue encontrada inconsciente. Posteriormente, Zach declaró que Brian intentó auxiliarla con Narcan y maniobras de reanimación.

Hasta el momento, Brian Hickerson no ha sido acusado por la muerte de Hayden Panettiere ni ha sido señalado oficialmente como responsable de su fallecimiento.

La investigación continúa abierta y las autoridades esperan los resultados toxicológicos.

Además, Hickerson se reunió recientemente con agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), mientras las autoridades investigan la posible participación de un proveedor de drogas en la muerte de la actriz.

El nombre de Brian Hickerson también ha estado relacionado con la actriz debido a los antecedentes de violencia doméstica que marcaron su relación.

Hickerson enfrentó cargos relacionados con estos hechos y cumplió una pena de prisión en 2021.