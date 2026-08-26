Erik Lira cumplió uno de los objetivos más importantes de su carrera: jugar en Europa.

El mediocampista mexicano tiene muy avanzada su llegada al AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia, en una operación que representaría un nuevo paso en su crecimiento profesional.

De acuerdo con información del periodista David Faitelson para MVS, Cruz Azul y el conjunto francés se encuentran negociando los últimos detalles del traspaso del futbolista, sin embargo, señala que el mexicano ya firmó.

Erik Lira firmó con el AS Mónaco por 5 años

Los reportes apuntan a que Erik Lira firmó un contrato por cinco años con el AS Mónaco, convirtiéndose en uno de los mexicanos que buscarán abrirse camino en una de las principales ligas de Europa.

El mediocampista convenció al club francés gracias a sus condiciones, capacidad para recuperar balones y participación en la construcción del juego.

Erik Lira apunta a convertirse en nuevo jugador del AS Monaco. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Erik Lira rechazó al Al Jazira para priorizar el futbol europeo

Antes de acercarse al futbol europeo, Erik Lira recibió una propuesta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, pero decidió rechazarla debido a que su principal objetivo era jugar en Europa.

El mediocampista había expresado anteriormente su deseo de competir en el máximo nivel del futbol europeo y ahora los reportes señalan que cumplió su sueño con el AS Mónaco.

Erik Lira llegó a convertirse en una pieza fundamental del conjunto cementero y ahora tendrá la oportunidad de continuar su carrera lejos de la Liga MX.