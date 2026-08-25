El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) canceló contratos con un par de empresas de las que se dio a conocer, están ligadas a Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue desde el pasado 30 de julio cuando se rescindieron los contratos debido a que se acusa a las empresas de incurrir en irregularidades.

Cabe destacar que las empresas afectadas por la cancelación de contratos que ordenó el IMSS, se tratan de un par de compañías que son propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego (Mireya Novo)

Dos empresas de Ricardo Salinas Pliego se quedaron sin contratos con el IMSS

Al advertir que incurrieron en “incumplimientos relacionados con el manejo de información confidencial”, el IMSS rompió contrato con un par de empresas de las que se reveló, están vinculadas a Ricardo Salinas Pliego.

Por medio de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que las compañías quedaron fuera de operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el IMSS (REPIIMSS).

Al abundar en detalles de los hechos, el organismo federal indicó que las dos empresas con las que se rompieron relaciones contractuales, se tratan de las que se presentan a continuación:

Soluciones para Negocios Éticos, Competitivos y Sustentables (NECSUS)

Creaciones Tecnológicas y Digitales Jim

Con respecto el caso, reportes periodísticos establecen que las dos firmas señaladas por irregularidades, son parte del conglomerado empresarial Grupo Salinas el cual es dueño Ricardo Salinas Pliego.

Cabe destacar que los registros oficiales establecen que las empresas a las que el IMSS les rescindió el contrato, operaban en el REPIIMSS mediante contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Por qué el IMSS rompió contratos con empresas vinculadas a Salinas Pliego?

Al informar sobre la rescisión de contratos con 2 empresas por parte del IMSS que se reveló, son parte de Grupo Salinas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refirió que se debió a que las firmas incurrieron en irregularidades.

En torno al punto, la dependencia federal sostuvo en el comunicado que tanto NECSUS como Creaciones Tecnológicas y Digitales Jim, entregaron información de carácter confidencial.

En específico, señaló que “transfirieron sus obligaciones contractuales y proporcionaron” a otra empresa de nombre UPAX GS, información confidencial que les había sido entregada para el cumplimiento de sus contratos.

Los datos en cuestión, estaban relacionados con verificaciones domiciliarias previstas en el propio instrumento jurídico, “pese a que tenían la obligación de guardar confidencialidad y cumplir con las disposiciones” en protección de datos.