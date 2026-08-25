Dolly Parton, reina del country, ha muerto a los 80 años, según informó su familia a través de un sensible video este martes 25 de agosto, las causa del deceso de la cantautora y filántropa no fue revelada.

La noticia de la muerte de Dolly Parton trasciende tras varios meses de complicaciones de salud de la reina del country, luego de que en mayo pasado canceló su residencia programada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Sin embargo, Dolly Parton enfrentaba ya problemas de salud desde otoño 2025, cuando igualmente canceló otra residencia en Las Vegas, la cantante explicó que debía someterse a varios procedimientos médicos.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Dolly Parton se mantuvo activa hasta su muerte, pese a complicado estado de su salud

Pese a la complicada salud de la cual no habló abiertamente sobre que padecía, Dolly Parton si dijo que se mantenía activa con varios proyectos.

Meses antes, para la revista People, la reina del country Dolly Parton reveló que estaba preparando la creación del Museo Life of Many Colors, proyecto que estaría dedicado a su vida y trayectoria.

Dolly Parton también ya preparaba colaboración con Purina para una nueva línea de snacks para perros y un emprendimiento de café llamado Cup of Ambition Coffee.

En sus últimas declaraciones, Dolly Parton reveló las primeras etapas para desarrollar su avatar virtual con el cual tenía el objetivo de llevar sus actuaciones a futuras generaciones.