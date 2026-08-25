Mientras fans y celebridades del medio han dedicado palabras de despedida a Dolly Parton tras su muerte, hay una persona cercana a la cantante que ha reservado sus comentarios.

Miley Cyrus, ahijada de Parton, no se ha pronunciado en ninguna de sus redes sociales en torno a su reciente pérdida.

La muerte de Dolly Parton fue reportada este 25 de agosto, siendo que los fans de Cyrus han recordado la estrecha relación entre ambas cantantes.

Dolly Parton, muerte (Instagram | @dollyparton)

La relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus

Si bien Dolly Parton fue una estrella e ícono internacional de la música country con gran auge en los Estados Unidos, generaciones más jóvenes la recuerdan como la tía Dolly.

Este fue un personaje que interpretó en la serie de Miley Cyrus, Hanna Montana.

Dolly Parton en Hanna Montana con Miley Cyrus (Disney Channel)

Tanto en la serie como en la vida real, Parton y Cyrus eran madrina y ahijada, una relación que las unió personal y profesionalmente.

Desde el ámbito personal, Dolly Parton fue mentora de Miley Cyrus desde que era niña, mientras que por la parte profesional llegaron a unir sus carreras sobre el escenario.

Después de Hannah Montana, la relación entre Dolly y Miley también se trasladó a la música: colaboraron en “Rainbowland”, compartieron varias interpretaciones de “Jolene”, grabaron “Christmas Is”.

En 2023, Dolly invitó a Miley a cantar “Wrecking Ball” en Rockstar. Ese mismo año fueron coanfitrionas de Miley’s New Year’s Eve Party.

Es precisamente toda esta cercanía por la que los fans no entienden el silencio que Miley Cyrus ha guardado al respecto.

Por otra parte, hay quienes defienden a Cyrus y pidemn respeto. por su tiempo de luto por la muerte de Dolly Parton.