David Faitelson y Carlos Aguilar hicieron bodyshaming a la cantante Dolly Parton en plena transmisión de la MVS, al momento de hablar de su muerte a los 80 años este 25 de agosto de 2026.

El momento ocurrió cuando ambos presentadores dijeron entre risas frases de doble sentido como “grande” y “se fueron”, haciendo referencia al cuerpo de Dolly Parton.

Carlos Aguilar: “Afligido a la vez por la partida de Dolly Parton, pero bueno, grande del country” David Faitelson: “¡Grande, grande sí, sí! Maravillosa..." Carlos Aguilar: “Se fueron, se fueron, bueno, se fue, perdón” Fragmento de MVS

Hasta el final de su carrera, la cantante Dolly Parton fue blanco de bodyshaming por parte de medios.

Desde los años 70 le preguntaban abiertamente si sus senos eran reales, su talla, cirugías y más.

David Faitelson y Carlos Aguilar (Especial)

¿Qué dijeron David Faitelson y Carlos Aguilar? Así hablaron de Dolly Parton

Momentos antes de los desafortunados comentarios, David Faitelson y Carlos Aguilar revivieron el momento en el que Dolly Parton se presentó con Raúl Velasco en Siempre en Domingo.

La charla se desvió cuando Carlos Aguilar dijo sentirse afligido por la muerte de Dolly Parton, a quien calificó como una “grande del country” en Estados Unidos.

David Faitelson siguió la conversación al aludir a la cantante como “¡Grande, grande”, provocando risas a su compañero por el doble sentido de sus palabras.

El bodyshaming fue más evidente cuando Carlos Aguilar se refirió a la partida de Dolly Parton en plural y utilizó la palabra “se fueron” y luego corrigió entre risas a “se fue”, dejando en evidencia una alusión a los senos de la cantante.

Dolly Parton (Especial)

El comentario de los conductores ocurre precisamente en el contexto de una larga historia de escrutinio sobre el físico de Dolly Parton, por lo que usuarios cuestionaron que su apariencia vuelva a convertirse en motivo de comentarios.

Dolly Parton enfrentó durante décadas preguntas y comentarios sobre su físico

Dolly Parton enfrentó durante buena parte de su carrera comentarios y preguntas incómodas sobre su apariencia, particularmente sobre su cuerpo, su vestimenta y las cirugías estéticas.

Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en 1977, cuando Barbara Walters entrevistó a Parton y le hizo preguntas directas sobre sus senos y su apariencia, aunque la cantante contestó sin mostrarse intimidada.