Isaac del Toro apunta a una nueva cita internacional con la Selección Mexicana de ciclismo.

“Torito” estaría contemplado para representar a México en el Mundial de Ciclismo en Ruta de Montreal, una de las competencias más importantes de la temporada y que se celebrará del 20 al 27 de septiembre.

El ciclista mexicano dejaría momentáneamente los colores del UAE Team Emirates-XRG para volver a competir con la selección nacional, en una competencia en la que buscará convertirse nuevamente en una de las principales cartas del país frente a los mejores especialistas del mundo.

Isaac del Toro participará en los Grand Prix de Quebec y Montreal

Isaac del Toro atraviesa una de sus mejores etapas deportivas y actualmente aparece ubicado en el cuarto lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), una posición que refleja el crecimiento que ha tenido en el máximo nivel del ciclismo internacional.

Además, el “Torito” tendría una preparación de primer nivel antes de afrontar la cita mundialista debido a que su calendario contempla participar previamente en los Grand Prix de Quebec y Montreal, competencias que le permitirían tomar ritmo y familiarizarse con las condiciones que encontrará posteriormente en el Mundial.

Isaac del Toro conquistó el Tour de Alemania 2026.

Isaac del Toro no sería el único mexicano en la competencia, pues estaría acompañado por otros cinco representantes nacionales, conformando un grupo que buscará dejar en alto el nombre del país ante la élite del ciclismo.

México buscará ser protagonista con Isaac del Toro como líder

El Mundial de Montreal será también una nueva oportunidad para que el ciclismo mexicano gane protagonismo en el escenario internacional.

Con Isaac del Toro como líder de la delegación y cinco compatriotas acompañándolo, México buscará dar pelea en una de las grandes citas de la temporada.