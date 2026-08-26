La cantante Sabrina Carpenter dedicó un emotivo mensaje a Dolly Parton tras la muerte de la leyenda del country, ocurrida este martes 25 de agosto.

Acompañado de fotografías junto a Dolly Parton, el mensaje recordó el encuentro entre ambas y destacó la sabiduría, humor y sensibilidad que caracterizaban a la artista.

Carpenter describió a Parton como un “ángel caminando por la tierra” y aseguró que conservará sus enseñanzas, mientras lamentó la pérdida de una figura irrepetible.

Sabrina Carpenter recuerda su encuentro con Dolly Parton

En su publicación, Sabrina Carpenter recordó que después de conocer personalmente a Dolly Parton, pensó que era realmente un ángel y hasta bromeó sobre su parecido.

La cantante aseguró que siempre apreciará las risas y conversaciones que compartió con Parton, además de conservar su particular visión de la vida.

También destacó el sentido del humor y la sabiduría de la intérprete de “Jolene”, elementos que, según Sabrina Carpenter, permanecerán como recuerdos durante los días difíciles.

La despedida incluyó un reconocimiento a la trayectoria musical de Parton, cuya voz, canciones y personalidad marcaron a varias generaciones dentro y fuera del country.

Sabrina Carpenter despide a Dolly Parton tras su muerte (Especial)

Carpenter también recordó la colaboración que permitió que ambas se conocieran, cuando grabaron una nueva versión de “Please Please Please”.

La canción original de Carpenter fue lanzada el 6 de junio de 2024 como parte de Short n’ Sweet, mientras que el dueto apareció en 2025.

La versión junto a Parton se estrenó el 14 de febrero de 2025 para Short n’ Sweet Deluxe, acompañada por un video musical.

La colaboración representó un encuentro entre dos generaciones musicales y permitió a Carpenter compartir una canción con una de sus principales referentes artísticas.

Tras la muerte de Parton a los 80 años, Sabrina Carpenter cerró su mensaje con una declaración de cariño y la certeza de que su legado permanecerá.

La cantante afirmó “nunca habrá otra tú” y destacó la fortuna de quienes pudieron conocer la magia, el talento y el corazón de Dolly Parton.