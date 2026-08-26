América vs Columbus Crew se miden el miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: América vs Columbus Crew
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 26 de agosto 2026
- Horario: 20:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: Apple TV
América vs Columbus Crew: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El miércoles 26 de agosto de 2026 se miden América vs Columbus Crew, en punto de las 20:45 horas.
América vs Columbus Crew: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido América vs Columbus Crew se podrá ver en la plataforma de Apple TV.
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- Partido: América vs Columbus Crew
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 26 de agosto 2026
- Horario: 20:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan América y Columbus Crew a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
América y Columbus Crew avanzaron en sus respectivos grupos de la Leagues Cup 2026.
América avanzó con 7 puntos y en el segundo lugar del grupo de la Liga MX.
Columbus Crew, por su parte, quedó en el tercer lugar del grupo de la MLS con 8 puntos conseguidos.