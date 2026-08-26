América vs Columbus Crew se miden el miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.

Partido: América vs Columbus Crew

Fase: Cuartos de final

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 26 de agosto 2026

Horario: 20:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV

América vs Columbus Crew: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El miércoles 26 de agosto de 2026 se miden América vs Columbus Crew, en punto de las 20:45 horas.

América vs Columbus Crew: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido América vs Columbus Crew se podrá ver en la plataforma de Apple TV.

Partido: América vs Columbus Crew

Fase: Cuartos de final

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 26 de agosto 2026

Horario: 20:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan América y Columbus Crew a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

América y Columbus Crew avanzaron en sus respectivos grupos de la Leagues Cup 2026.

América avanzó con 7 puntos y en el segundo lugar del grupo de la Liga MX.

Columbus Crew, por su parte, quedó en el tercer lugar del grupo de la MLS con 8 puntos conseguidos.