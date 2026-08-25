Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia y Arturo Ávila, legislador morenista, fueron captados juntos en el concierto de Rosalía con su Lux Tour 2026 en medio de los festejos de cumpleaños de la funcionaria.

A través de redes sociales circula un video de ambos funcionarios cercanos a la Cuarta Transformación, caminar en el área general del concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX).

Lo que desató críticas a Morena, así como cuestionamientos de una bebida que estaba ingiriendo Luisa Alcalde.

Luego de la crisis desatada por el caso Rocha Moya, este lunes fueron captados en el concierto de la cantante española Rosalía, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, y el diputado por Morena, Arturo Ávila. pic.twitter.com/aCy4iIjiPd — NMás (@nmas) August 25, 2026

Luisa Alcalde cumple 39 años de edad en medio de conciertos de Rosalía en CDMX

El pasado 24 de agosto Luisa Alcalde cumplió 39 años de edad, mismo día de los conciertos de Rosalía en CDMX.

Rosalía trae 5 fechas de su Tour Lux 2026 que son: 22, el 24, el 26, el 28 y el 29 de agosto, días en los que la funcionaria está de festejo.

Además a través de redes sociales, Luisa Alcalde compartió un video junto con su hija Leonora junto con un emoji de pastel por su cumpleaños.

Lo que le valió decenas de felicitaciones, incluso de otros servidores públicos.

Usuarios cuestionan bebida de Luisa Alcalde en concierto de Rosalía

En el video donde fueron captados juntos Luisa Alcalde y Arturo Ávila durante el concierto de Rosalía en CDMX, la consejera jurídica de presidencia estaba tomando una bebida.

Sin embargo, usuarios cuestionaron si se trataba de una bebida alcohólica o de otro tipo, que estaría tomando.

Debido a que desde mediados de este 2026, según circulan versiones periodísticas que señalan que Luisa Alcalde estaría embarazada por segunda ocasión.

Lo que generó cuestionamientos sobre si la funcionaria estaría ingiriendo este tipo de bebidas o no durante su presunto segundo embarazo, el cual no ha sido confirmado por ella.