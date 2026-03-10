Ángela Aguilar publicó un mensaje sobre la sororidad por el Día de la Mujer donde habló de la violencia en redes sociales.

La cantante criticó la “falta de coherencia” de quienes conmemoran el 8 de marzo, pero critican y celebran cuando se humilla a una mujer.

Pepe Aguilar compartió la misma imagen que Ángela Aguilar, de 22 años, para mostrarle su apoyo.

Ángela Aguilar comparte mensaje sobre la sororidad y violencia digital

En medio de las manifestaciones y reflexiones sobre el Día de la Mujer, Ángela Aguilar compartió tres historias en Instagram donde habló de la sororidad.

“Pedimos respeto para las mujeres, pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle, pero se rompe en redes sociales, algo está mal” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar lanzó una crítica sobre las mujeres que se manifiestan contra la violencia de género, pero ellas incurren en lo mismo al burlarse de otras en internet.

Ángela Aguilar comparte mensaje sobre sororidad y violencia digital durante el Día de la Mujer (Instagram/@angela_aguilar_)

El mensaje compartido por la cantante se relaciona con su situación, pues ha sido duramente criticada en redes sociales tras casarse con Christian Nodal, de 27 años.

La cantante compartió un segundo mensaje donde deseó que las mujeres tengan espacios donde sean respetadas y que nunca sientan que sus opiniones no tienen valor.

Ángela Aguilar también pidió que no se normalicen las conductas dañinas: “Mereces amor, respeto, que te vayas de los lugares que te hacen daño”.

Por último, Ángela Aguilar compartió la frase: “Por qué México no celebra el día internacional de la mujer”.

Dicha publicación pertenecía a la cuenta Revolución Violeta Mx, donde explicaba que las mujeres mexicanas luchan contra la violencia de género y feminicidios, por lo que salen a las calles a exigir seguridad y libertad.

Ángela Aguilar comparte mensajes sobre el Día de la Mujer (Instagram/@angela_aguilar_)

Pepe Aguilar envía mensaje de apoyo a Ángela Aguilar en el Día de la Mujer

Ángela Aguilar tuvo el respaldo de su padre en el Día de la Mujer y compartió el mismo mensaje que habla de la violencia digital.

Pepe Aguilar considera que su hija ha sido atacada en redes sociales y es víctima de violencia digital, por lo que lo manifestó en Instagram.

Ángela Aguilar ha sido blanco de burlas y mensajes de odio tras mencionar que “era mitad argentina” y los malos comentarios se agudizaron tras iniciar una relación con Christian Nodal.