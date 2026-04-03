Christian Nodal, de 27 años, salió al paso de los rumores sobre la supuesta intervención de Pepe Aguilar en su carrera, negando que el músico tenga un rol como mánager.

El cantante explicó que Pepe Aguilar, de 57 años, no participa en decisiones profesionales, pese a especulaciones surgidas tras su matrimonio con Ángela Aguilar y comentarios difundidos en redes sociales.

Nodal subrayó que el patriarca de la dinastía Aguilar tampoco funge como representante de sus propios hijos, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, enfocándose completamente en su trayectoria musical.

Christian Nodal filtra la lista de canciones de su nuevo álbum (@nodal / Instagram )

Christian Nodal defiende a Pepe Aguilar y aclara su papel en su carrera artística

Christian Nodal detalló que la relación con Pepe Aguilar es cercana y basada en respeto familiar, pero aclaró que las decisiones sobre su carrera siguen siendo personales y manejadas por su equipo.

El cantante señaló que los rumores surgieron por interpretaciones erróneas derivadas de los consejos que ha recibido, principalmente relacionados con aspectos legales dentro de la industria musical.

Agregó que Pepe Aguilar le ha brindado orientación en temas contractuales, especialmente tras los conflictos que ha enfrentado con su disquera en distintos momentos de su trayectoria.

Nodal destacó que su suegro es uno de los pocos artistas que posee sus másteres, lo que lo convierte en una referencia en temas legales dentro del medio.

Asimismo, consideró que esta experiencia pudo generar percepciones equivocadas sobre una supuesta injerencia directa en su carrera profesional.

Pepe Aguilar (Agencia México)

Christian Nodal reiteró que Pepe Aguilar se mantiene enfocado en sus propios proyectos, sin asumir responsabilidades de representación artística ni para él ni para sus hijos.

Finalmente, Nodal enfatizó que mantiene control total sobre su carrera, al tiempo que valora los consejos recibidos como parte de una relación familiar sólida.