Alexis Ayala -de 60 años de edad- y Facundo tuvieron un enfrentamiento en el comedor de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que Facundo -de 47 años de edad- encarara a Alexis Ayala por su polémico sinceramiento durante la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

La pelea entre Alexis Ayala y Facundo en La Casa de los Famosos México 2025

La cena posteliminación en La Casa de los Famosos México 2025 trajo consigo un momento de tensión entre Alexis Ayala y Facundo.

Siendo este último quien quiso indagar en una de las respuestas que el actor dio durante las dinámicas de posicionamiento y sinceramiento.

La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Facundo hizo referencia al “Priscila lalalalalalala” que Alexis Ayala le cantó a Priscila Valverde, de 24 años de edad.

El actor no quiso dar mayor explicación, diciéndole a Facundo que sacara sus propias conclusiones.

Sin embargo, la situación escaló cuando Facundo dijo que Alexis Ayala le había dicho “tonta” a la modelo.

Momento en el que el actor le reclamó: “No metas palabras en mi boca”.

Ante la insistencia de Facundo, Alexis Ayala no hizo más que dar el tema por cerrado.

Quedando así una rivalidad más marcada entre ambos en La Casa de los Famosos México 2025.

¿Qué dijo Alexis Ayala? Su sinceramiento a Priscila Valverde fue de los más polémicos

El domingo 24 de agosto se vivió la cuarta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

Por tercera semana consecutiva, Alexis Ayala fue parte de la placa de nominados, por lo que estaba en riesgo de salir.

La Jefa implementó una dinámica en la que, entre puros nominados, se tenían que sincerar y decirse por qué se querían fuera de La Casa.

Priscila Valverde enfrentó una semana más al actor, diciéndole que entre ellos jamás hubo una conexión auténtica.

En respuesta, Alexis Ayala volvió a decir la frase que ha popularizado en el programa: “Buscaré algo de valor en lo que me dices”.

El sinceramiento del actor se volvió sonado en redes por la “forma” en la que se dirigió a la modelo, siendo esto lo que reclamó Facundo.

“Priscila lalalalalalala, es lo único que puedo hablar contigo. Gracias”, finalizó Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025.