Taylor Swift -de 35 años de edad- anunció que se va a casar y Soriana ya se apuntó para ser el padrino de pastel de la boda con Travis Kelce.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, de 35 años de edad, es uno de los eventos más esperados de la swifties y Soriana.

Soriana quiere hacer el pastel de boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda del año será la del Taylor Swift y Soriana México quiere ser parte del evento, por lo que se ofreció a ser el padrino de pastel.

Soriana compartió un meme, donde simulaban una conversación con Taylor Swift donde les pedía elaborar el pastel de su boda.

“Hola Soriana, sé que es muy de improviso, pero me voy a casar. Una duda, tendrán pronto oferta en vinos y Licores”, se leía en la ‘conversación’ de Taylor Swift con Soriana.

Este meme promocionaba las ofertas en vinos y licores de Soriana; además, la tienda aprovechó para ofrecerse como padrino de pastel.

“¿Ya tienen padrinos de pastel? Si no, ese va por nuestra cuenta", respondió Soriana.

La boda próxima boda de Taylor Swift fue todo un fenómeno en redes sociales y hasta las tiendas quieren ser parte del festejo.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. (@taylorswift)

Las swifties celebran que Taylor Swift “quiera” un pastel de Soriana

Soriana supo hacer marketing con la boda de Taylor Swift y las fans de la cantante fueron las más felices con el meme.

Los comentarios de la publicación de Soriana fueron para halagar el sabor de los pasteles que venden.

“No hay mejor pastel que el sorianero”, “Soriana imponiendo moda” y “Pastel Sorianero para la boda”, fueron algunos de los comentarios.

Por si tenías la duda, Soriana vende pasteles desde 69 pesos hasta 435 pesos ; también puedes encargar un pastel especial o inspirado en Taylor Swift.