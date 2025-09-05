Exponen a Shiky -de 52 años de edad- por desearle la muerte a Alexis Ayala y así se vivió el momento en La Casa de los Famosos México 2025.

Ahora el actor promete decir algo al respecto en la próxima gala de eliminación, durante el posicionamiento.

Alexis Ayala reacciona a los comentarios de muerte de Shiky

Fue durante la noche de cine de La Casa de los Famosos México 2025 que Shiky quedó expuesto ante Alexis Ayala.

Esto después de que se refiriera al actor como “el león que va a morir”.

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Lo cierto es que no sería la primera vez que Shiky y Alexis Ayala tienen problemas en el reality show por sus evidentes diferencias.

Es así que sus momentos más fuertes han sido durante los posicionamientos de las galas dominicales.

Mismos en los que Alexis Ayala ha dicho ser como un león y Shiky ha respondido burlonamente .

Pero en esta ocasión Shiky parece haber cruzado una línea que Alexis Ayala no está dispuesto a perdonar.

De acuerdo con el actor, él jamás a deseado nada malo a ninguno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Catalogando los comentarios de Shiky como fuera del lugar al decir palabras que no deberían ser pronunciadas ni deseadas como la muerte.

Por lo que espera su rival no sea salvado esta semana para poder verle la cara en el próximo posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2025.

Shiky hace burla de Alexis Ayala y del cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025

Uno de los temas que más critica Shiky de Alexis Ayala es que el actor se la pasa durmiendo en La Casa de los Famosos México 2025.

Quejándose además de que es de los pocos habitantes que no hacen contenido y que no se integra con los demás.

En un video recuperado por los fans, se ve a Shiky con Dalilah Polanco, siendo él quien se percata de que todos en cuarto Noche se quedaron dormidos en el jardín.

Siendo la actriz quien se unió a los comentarios pasados de Shiky diciendo que los de Noche estaban “haciendo contenido” para el público.