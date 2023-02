Shanik Berman trató de atacar a Ana María Alvarado en su sorpresivo encuentro en un programa y ahora reclama que hasta le dijeron “guarra” ¿es la víctima? Esto dijo.

Ana María Alvarado ha tenido días complicados, pues tras su despido de ‘Todo para la mujer’, ahora tendrá que comenzar un litigio para que la liquiden.

Maxine Woodside no ha hablando más del tema, pero tiene una incómoda aliada y se trata de Shanik Berman, de 64 años de edad.

El programa ‘Con permiso’ reunió a Ana María Alvarado y Shanik Berman, quien es la nueva colaboradora de Maxine Woodside.

Ana María Alvarado, de 54 años de edad, trató de mantener la compostura, pero Shanik Berman lanzó varios comentarios contra la conductora y ella se defendió.

Ana María Alvarado y Shanik Berman (Especial)

Shanik Berman terminó con hate por atacar a Ana María Alvarado

Durante la emisión de Con Permiso, Shanik Berman aseguró que Maxine Woodside le había dado “de comer” a Ana María Alvarado durante 32 años.

Ana María Alvarado fue contundente al aclararle que su sueldo fue productor de su trabajo, por lo que Shanik Berman no insistió en el tema.

En otra emisión de Con Permiso, Shanik Berman le dijo a Juan José Origel que tras su encuentro con Ana María Alvarado, comenzó a recibir malos comentarios.

“El odio en las redes contra mí era como: ‘Pepillo sácala, trae a Martha (Figueroa), o mejor a Ana María que es una dama, saca a la otra guarra’ y yo decía ¿seré yo la guarra?” Shanik Berman

Juan José Origel se rió de que llamaron “guarra” a Shanik Berman, quien se seguía quejando de que la insultaron en redes: “Me dijeron de todo bien feo”.

Ana María Alvarado y Shanik Berman (@juanjoseorigel / Instagram)

Shanik Berman no siente que haya tratado mal a Ana María Alvarado

Las quejas de Shanik Berman por los malos comentarios no terminaron ahí, pues asegura que tanto hate hasta la hizo sentirse mal.

“Todo lo bonito que dijeron a ti, me lo dijeron a mí de feo, o sea, yo no sé qué haya hecho mal, siento que se me rompe el corazón”, dijo Shanik Berman; quien asegura que no hizo nada malo.

Por si fuera poco, siguió hablando de Ana María Avarado, asegurando que había sido criticada porque no ha dicho todo sobre su problema con Maxine Woodside.

Por su parte, Ana María Alvarado asegura que no tiene nada contra Shanik Berman, pues entiende que al trabajar con Maxine Woodside, debe defenderla.