Esto es pleito casado y peor que divorciados: Maxine Woodside reclama a Ana María Alvarado por mentir con tal de monetizar en sus redes sociales, “no se vale”.

Ana María Alvarado de 54 años de edad, contó que ayer -31 de enero-, Maxine Woodside la despidió de “Toda Para La Mujer”, pero la locutora ya mostró disgusto por tanta mentira.

Incluso dijo que no le parecía correcto que se monetizara con la muerte de su hijo, Alejandro Iriarte Woodside.

Asimismo se dijo dispuesta a hablar con Ana María Alvarado, pero “que nos graben”, pues subrayó que su trabajadora está mintiendo.

Maxine Woodside asegura que Ana María Alvarado miente y crea chisme para monetizar

Así como Ana María Alvarado se mostró de conmovida por el ‘despido’ de Maxine Woodside, de 74 años de edad, la locutora se escuchó igual en su programa de radio.

Manteniendo su postura de que ella no la corrió de “Todo Para La Mujer”, aseguró que Ana María Alvarado está mintiendo por monetizar.

Maxine Woodside, locutora de radio. (@TPMMaxineW)

Incluso desmintió que la forma en que contó la muerte de su hijo fuera el motivo del pleito, sin embargo, sí subrayó “vio que el chisme le ayuda a monetizar”, apuntando que no le gustó que usara el fallecimiento de Alejandro Iriarte.

La versión de Maxine Woodside fue que Ana María Alvarado vio que sus redes funcionan bien cuando da de qué hablar, mismo que habría ocurrido desde el pleito con Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad.

“Los chismes los monetiza, le funcionó desde Gustavo Adolfo Infante y de ahí siguió… la verdad es que no quiero darle mucho tiempo porque ella lo está usando a su favor, ojalá yo pudiera monetizar también y así agarraría chismes, pero no es el caso”. Maxine Woodside, locutora.

Asimismo, dijo “cada quien se gana la lana como puede”, y que pese a que Ana María Alvarado esté mintiendo sostuvo, “yo la quiero mucho y ella lo sabe”.

Y aunque ‘la reina de la radio’ habló de monetización en redes sociales y de los miles de seguidores de su trabajadora, aseguró, “no soy ducha de las redes sociales”.

Maxine Woodside sí quiere arreglar pleito con Ana María Alvarado pero quiere que las graben

Maxine Woodside dice que Ana María Alvarado está mintiendo para monetizar en sus redes sociales, sin embargo, se dijo dispuesta a volver a platicar con su trabajadora, pero hay una condición.

Ana María Alvarado, periodista. (@AnaMariaAlvaradoOf)

Como la locutora asegura que la periodista de espectáculos “está mintiendo”, aceptó sí volver a reunir con ella, sí se da la oportunidad, “pero que nos graben”.

“Feliz de la vida lo platicamos, pero hay que grabarlo, porque luego ella dice mentiras, lo que dice que yo la corrí es mentira”. Maxine Woodside, locutora.

Por otra parte, Maxine Woodside repitió en varias ocasiones que nunca no la corrió porque no tiene la facultad de hacerlo, “su relación laboral es con Fórmula no conmigo”.

Finalmente, Maxine Woodside reconfirmó que aún existe relación laboral con Ana María Alvarado y le dijo “te espero el martes, aquí está tu silla, te quiero mucho”.