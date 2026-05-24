En el concierto de Caifanes tuvo el 23 de mayo de 2026, Saúl Hernández dedicó unas palabras a la salud de Alejandro Marcovich.

El exguitarrista de Caifanes sufrió un derrame cerebral, ahora la agrupación de rock dijo que Alejandro Marcovich está en sus oraciones.

Saúl Hernández de Caifanes desea salud para Alejandro Marcovich

Tras darse a conocer que el guitarrista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral que lo llevó a estado de coma con pronóstico reservado, Caifanes le dedicara unas palabras en pro de su salud.

Tomando unos minutos de su concierto en Guanajuato, Saúl Hernández se pronunció sobre la salud del argentino que se dio a conocer el 22 de mayo de 2026.

En sus palabras, el vocalista de Caifanes dijo que de parte de la agrupación de rock, mandaban “mucha luz” a Alejandro Marcovich, así como oraciones por su salud.

“Mandarle un abrazo muy cariñoso, mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich (...) le deseamos con mucho amor y de todo corazón que se recupere pronto (...) nuestras oraciones y mucho amor”. Saúl Hernández, vocalista de Caifanes.

Las palabras de Saúl Hernández fueron bien recibidas por los fans de Caifanes, pues Alejandro Marcovich formó parte de grandes éxitos de la banda como: