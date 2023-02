Ana María Alvarado no ha sido la única en irse en medio de polémica de “Todo Para La Mujer”, el programa de radio de Maxine Woodside.

La salida de Ana María Alvarado -de 54 años de edad-, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque cada una tiene su versión del supuesto ‘despido’.

Y aunque la periodista de espectáculos es la que más años ha estado con Maxine Woodside -de 74 años de edad-, no ha sido la única en irse con polémica del programa.

Ellos son los otros periodistas que se fueron de pleito con Maxine Woodside:

Fabián Lavalle de 63 años de edad

Alfredo Gudinni de 70 años de edad

Alex Kaffie de 51 años de edad

¿El problema es Maxine Woodside? 3 conductores, además de Ana María Alvarado, que se fueron en polémica

El tema de Ana María Alvarado y Maxine Woodside ha dado mucho de qué hablar y no desde que se dio a conocer el despido, sino desde semanas atrás.

Sin embargo, ahora que cada una dio su versión del ‘despido’, ha salido a la luz que Ana María Alvarado no ha sido la única en irse de pleito del programa de Radio Fórmula.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside. (Especial)

Según los mismos testimonios que se han dado en diversos medios de comunicación y canales de YouTube, son al menos 3 conductores que tampoco terminaron bien con Maxine Woodside.

Así que te contamos qué fue lo que pasó con cada uno de ellos.

Alfredo Gudinni fue de los primeros en apoyar a Ana María Alvarado tras dar su versión del ‘despido’, pues aseguró que él pasó por lo mismo, “pero antes no había redes”.

Sin profundizar demasiado en el tema, Gudinni simplemente dijo en un tweet, “lo mismo que me hizo a mí se lo está haciendo a Anita”.

Sin embargo, señaló que ella no fue quien lo corrió, sino que él se fue, “y no me dio un peso de indemnización”. Asimismo, dijo que Maxine Woodside no valora a sus trabajadores.

“Eso de despreciar a quienes le dimos amor y logramos que su programa alcanzara la fama… Espero que a Anita la indemnice por más de treinta años de entrega y amor a alguien que jamás supo valorar a su equipo”. Alfredo Gudinni, periodista.

Alfredo Gudinni habla sobre Maxine Woodside y Ana María Alvarado. (@FGudinni)

Por otra parte, Fabián Lavalle fue otro de sus conductores que se fue en medio de polémica, pero a él sí lo corrió.

Según la versión que Verónica Gallardo dio a Chisme No Like sobre su compañero, Maxine Woodside lo corrió “porque ya trabajaba para otro programa de radio”.

Explicó que Maxine Woodside recibió la llamada del dueño de Radio Fórmula diciéndole “tengo en la línea a Carlos Quiñones burlándose de que ya firmó con Fabián Lavalle”.

Luego de ello, la locutora tomó la decisión de correrlo, pues Fabián Lavalle ni siquiera le había comentado que ya estaba en otra estación de radio.

Finalmente, Alex Kaffie contó en Sale el Sol, que a él le pasó lo mismo que a Ana María Alvarado, aludiendo a que sí lo corrió, pero ella aseguraba que él fue quien le dejó el trabajo botado.

Sumado a ello, ‘la reina de la radio’ lo habría ‘congelado’ de Radio Fórmula, pues Alex Kaffie contó que aunque le habían ofrecido más trabajo en la empresa, “ella me los echó abajo”.

Maxine Woodside confiesa con quiénes ha sido su mejor época en el radio; sí incluye a Ana María Alvarado

Aunque Maxine Woodside ha acabado de pleito con varios de sus trabajadores, como Ana María Alvarado, la locutora confesó con quién fue su mejor época en radio.

En un video que la locutora subió a su canal de YouTube, donde Ana María Alvarado fue la invitada, confesó que sí es con ella con quien se la ha pasado mejor haciendo radio.

Pero no solo ella, la locutora dijo que cree que el mejor equipo de trabajo que ha tenido fue con:

Ana María Alvarado

Fabián Lavalle

Verónica Gallardo de 59 años de edad

Pues contó que sentía que hacían muy buen equipo y todos se llevaban muy bien. Ana María Alvarado concordó con lo mismo que su exjefa.