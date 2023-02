Maxine Woodside regresa a YouTube entrevistando a Maribel Guardia, pero la dejan de seguir masivamente luego de que se reveló que había despedido a Ana María Alvarado.

El pasado 31 de enero, Ana María Alvarado -de 54 años de edad- reveló que había sido despedida del programa ‘Todo para la mujer’, después de 32 años interrumpidos de trabajo.

Por su parte Maxine Woodside -de 74 años de edad- compartió un video donde negó haber despedido a Ana María Alvarado y aseguró que tenía su lugar en el programa ‘Todo para la mujer’.

En medio de la controversia, Maxine Woodside decidió regresar a Youtube al compartir la entrevista que mantuvo con Maribel Guardia -de 63 años de edad-.

Sin embargo esto sirvió para que usuarios dejaran de seguir a Maxine Woodside pues le demostraron que no están de acuerdo con lo que hizo con Ana María Alvarado.

Maxine Woodside y Ana María Alvarado. (Especial)

Aunque Maxine Woodside desmintió esta información asegurando que ella no había corrido a Ana María Alvarado, usuarios le han mostrado que no le creen.

Tras la polémica generada, Maxine Woodside regresó a su canal de Youtube al compartir la conversación que mantuvo con Maribel Guardia.

Sin embargo, usuarios de inmediato dejaron de seguir a Maxine Woodside y así se lo hicieron saber a la periodista en los comentarios.

“Adiós Maxine, ya ni me acordaba que te seguía (tiempo pasado) adios ,adios! Cada acción tiene una reacción!”, “Maxine la dejaré de seguir porque no estoy de acuerdo con su actitud”, “Yo solo vine a dejar dislike”, “Una suscriptora menos”, “Me ha decepcionado sra. Maxine, ya no me agrada verla, adiós!!!”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Usuarios le muestran a Maxine Woodside que apoyan a Ana María Alvarado

Usuarios también aprovecharon el video de la entrevista a Maribel Guardia, para mostrarle a Maxine Woodside que están apoyando a Ana María Alvarado.

En Youtube, usuarios lamentaron la pelea entre Ana María Alvarado y Ana María Alvarado, pues le recordaron a la periodista que dejó ir a una de sus fieles colaboradoras.

“Maxine, como me gustaría que tú y Anita se arreglaran”, “No le da derecho a tratar mal a sus colaboradores porque por si no sabe es acoso laboral. Anita era fiel a su programa, pero más a usted”, “Yo le retiro mi suscripción lo que usted ha hecho con Ana es UN abuso de poder”, “Hay maxi tú también ya vas a monetizar y críticas a Ana María Alvarado”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Youtube.

Maxine Woodside (Captura de Pantalla )