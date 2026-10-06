Shakira y Gerard Piqué volvieron a coincidir en los tribunales de Barcelona para revisar el acuerdo de custodia de sus hijos, Milan y Sasha, cuatro años después de anunciar su separación.

La cantante colombiana busca modificar algunos aspectos del régimen de visitas de Gerard Piqué con el objetivo de reducir los viajes transatlánticos que realizan los menores entre Estados Unidos y España.

Según el equipo legal de Shakira, la petición no pretende disminuir la convivencia con su padre, sino ajustar la logística de los desplazamientos para preservar la estabilidad escolar, familiar y emocional de los hijos de la expareja.

Shakira, Gerard Piqué, Milan y Sasha. (@3gerardpique)

¿Qué pide Shakira sobre las visitas de Piqué a sus hijos?

De acuerdo con la petición presentada por Shakira en los tribunales de España, durante los periodos vacacionales cortos sería Gerard Piqué quien viajaría a Miami para convivir con sus hijos.

El objetivo es evitar que los menores realicen viajes transatlánticos de corta duración y enfrenten constantemente el desajuste horario.

Shakira sostiene que esta modificación permitiría a Milan y Sasha mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar, con el propósito de proteger su bienestar emocional, físico y académico.

Cabe recordar que Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, después de más de una década juntos, y meses después llegaron a un acuerdo de custodia que permitió a la cantante mudarse con sus hijos a Miami, mientras Piqué conservó un régimen de visitas.

Ahora, cuatro años después de aquella separación, Shakira y Piqué vuelven a los tribunales para intentar modificar las condiciones de ese acuerdo.