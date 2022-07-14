Shakira habría amenazado a Gerard Piqué con recurrir a la Corte para obtener la custodia de sus hijos, luego que el futbolista rechazara el acuerdo que la cantante le propuso para que le dejara llevarse a sus hijos a Miami.

Esto habría puesto fúrica a Shakira, pues en el acuerdo no sólo se mostraba dispuesta a darle dinero a Gerard Piqué para pagar sus deudas, también a asumir la manutención completa de sus hijos Sasha y Milán.

No sólo eso, Shakira se mostró dispuesta a recibir a Gerard Piqué en su casa de Miami cuando él acudiera a visitar a sus hijos, pero nada convenció al futbolista para dejar que sus hijos se fueran a vivir a Estados Unidos.

Shakira (LOIC VENANCE / AFP)

Gerard Piqué le habría dicho a Shakira “que por ningún motivo” permitirá que se lleva a sus hijos

De acuerdo con el programa ‘Chisme No Like’, antes de que le hicieran llegar el acuerdo, Gerard Piqué ya había accedido a dejar que sus hijos se mudaran a Miami con Shakira.

Gerard Piqué ”categoricamente dice que no permitirá que los niños, aunque ya le había dicho que sí, por eso Shakira ya había arreglado hasta la casa e inscrito a los niños en la ciudad del Sol, le dijo que por ningún motivo se los llevaba” Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like

Sin embargo, cuando llegó la hora de firmar el documento Gerard Piqué se echo para atrás, justificando su decisión así:

Gerard Piqué dijo “que a los niños podría traerles una complicación de salud mental porque están acostumbrados a convivir con ambos padres en la ciudad de Barcelona” Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha (@shakira / Instagram)

¿Cómo reaccionó Shakira ante el rechazo de Gerard Pique?

Shakira habría reaccionado amenazando a Gerard Piqué con recurrir a la Corte para que un juez decida quién de los dos se quedará con la custodia de los niños

“Ella dijo que esto sería perjudicial para su carrera, que ella no tiene nada que la retenga en Barcelona. ¿Cómo terminó esta situación? Con la amenaza de llevar el asunto al siguiente nivel que seria a la Corte de Niños en Barcelona” Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like

Ante ello, Gerard Piqué estaría preparando con sus abogados una contraoferta, para evitar que sus hijos se muden a otro continente, lejos de él.