Gerard Piqué y Shakira siguen dando la nota. Ahora que la cantante de 46 años de edad se mudó a Miami, se revela el motivo que hizo posible esa partida que llevaba meses anhelando.

No es ningún secreto, Shakira quería dejar Barcelona desde que Gerard Piqué, de 36 años de edad, hizo público su romance con Clara Chía, de 23 años de edad.

Shakira no soportó que al exfutbolista no le importara el qué dirán y por tanto no mantuviera un bajo perfil respecto a su vida amorosa por respeto a sus hijos y a ella.

Por lo que le declaró la guerra, a él, a su novia y a su familia. Lanzó su tiradera y se dedicó a incomodar a sus exsuegros, pero complicó aún más las cosas.

Shakira (Tomada de video)

Gerard Piqué fue el primero en oponerse a su salida de Barcelona, esto porque no deseaba que sus hijos crecieran lejos de él.

Sin embargo, más tarde éste cambió de opinión, llegó a un acuerdo con su expareja y ella finalmente pudo ponerle fecha a la mudanza, misma que se retrasó por la salud de su papá.

Gerard Piqué (@3gerardpique / Instagram)

A Shakira se le complicó su salida de Barcelona

En distintas ocasiones Shakira tuvo que cambiar la fecha de su salida de Barcelona y es que su padre no podía viajar por motivos de salud.

Desde un inicio, Shakira lo dejó claro: saldría de España con sus papás, su hermano, y sus dos hijos, Milán y Sasha, de 10 y 8 años de edad respectivamente.

Pero ella ya no podía pausar su mudanza o se quedaría sin casa debido a que la vivienda que habitaba era administrada por su exsuegro Joan Piqué Rovira, de 63 años de edad.

De acuerdo con el diario La Vanguardia, la cantante colombiana recibió una carta de Inversiones BCN Two & Two SL donde se le indicaba que debía abandonar la casa ubicada en el sector de Esplugues de Llobregat a más tardar el 30 de abril.

El documento estaba firmado por el papá de Gerard Piqué ya que éste se hizo de la propiedad en septiembre de 2022, cuando la cantante y el exfutbolista ya estaban separados.

Por lo que de no cumplir con la fecha sería obligada a dejar la propiedad o pagaría una indemnización según el contrato de compraventa.

Shakira (captura de pantalla / YouTube )

Revelan verdadera razón por la que Shakira apresuró su mudanza a Miami

La presión por dejar la vivienda en la que crecieron sus hijos y las ganas de irse de Barcelona no eran suficientes para que Shakira se fuera a Miami, ya que sus padres estaban de por medio y sus hijos.

Gerard Piqué le peleaba la custodia, pero cambió de opinión pues prefirió tenerla lejos a cambio de que ella le cediera legalmente la casa de Barcelona.

Y es que el muy odiado jugador quiere la propiedad para vivir con su novia Clara Chía, quien ya convive con sus padres.