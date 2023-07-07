De acuerdo con un podcast, Shakira, de 46 años de edad, y Gerard Piqué, de 36 años de edad, siguen negociando la custodia de sus hijos:
- Milán, de 9 años de edad
- Sasha, de 11 años de edad
Las negociaciones de la ex pareja se deberían a que alguien está inconforme con el actual acuerdo.
Y a pesar de que mediante abogados, ente Shakira y Gerard Piqué la “información está fluyendo”, aún no habrían llagado a una resolución.
Shakira y Gerard Piqué siguen negociando la custodia de sus hijos
En un podcast de ‘Mamarazzis’, se dio a conocer que Shakira se encuentra nuevamente en España.
Esto, señalaron las conductoras, se debería a que Shakira y Gerard Piqué siguen negociando la custodia de sus hijos.
Pues el actual acuerdo entre la pareja sobre dónde sus hijos pasarán las vacaciones de verano, tendría a uno de ellos en desacuerdo.
Actualmente, por ser el primer año separados, el acuerdo entre la ex pareja sería uno “matemático y diferente”.
Pues este consiste en que los hijos de Shakira pasaran 15 días con ella y 15 días con su papá.
Sin embargo, los próximos años, señaló el medio, se pretende que los dos menores de edad pasen la mayor parte de sus vacaciones con Gerard Piqué.
Finalmente, aseguraron que la información entre los abogados de Shakira y Gerard Piqué está fluyendo, pero que es algo complicada.
¿Shakira está en España?
A pesar de que Shakira habría ido de manera personal a dejar a sus hijos con Gerard Piqué, no se le vio en España.
Y es que Shakira habría pasado de forma fugaz por el país; sin embargo, se le captó en París, Francia, donde asistió a la Semana de la Moda, la cual terminó el 6 de julio.
Al evento, Shakira asistió con un atuendo diseñado por Viktor & Rolf en el cual se leía “NO”.