De acuerdo con un podcast, Shakira, de 46 años de edad, y Gerard Piqué, de 36 años de edad, siguen negociando la custodia de sus hijos:

Milán, de 9 años de edad

Sasha, de 11 años de edad

Las negociaciones de la ex pareja se deberían a que alguien está inconforme con el actual acuerdo.

Y a pesar de que mediante abogados, ente Shakira y Gerard Piqué la “información está fluyendo”, aún no habrían llagado a una resolución.

Shakira, Piqué e hijos (@shakira / Instagram)

Shakira y Gerard Piqué siguen negociando la custodia de sus hijos

En un podcast de ‘Mamarazzis’, se dio a conocer que Shakira se encuentra nuevamente en España.

Esto, señalaron las conductoras, se debería a que Shakira y Gerard Piqué siguen negociando la custodia de sus hijos.

Pues el actual acuerdo entre la pareja sobre dónde sus hijos pasarán las vacaciones de verano, tendría a uno de ellos en desacuerdo.

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha (@shakira / Instagram)

Actualmente, por ser el primer año separados, el acuerdo entre la ex pareja sería uno “matemático y diferente”.

Pues este consiste en que los hijos de Shakira pasaran 15 días con ella y 15 días con su papá.

Sin embargo, los próximos años, señaló el medio, se pretende que los dos menores de edad pasen la mayor parte de sus vacaciones con Gerard Piqué .

Finalmente, aseguraron que la información entre los abogados de Shakira y Gerard Piqué está fluyendo, pero que es algo complicada.

¿Shakira está en España?

A pesar de que Shakira habría ido de manera personal a dejar a sus hijos con Gerard Piqué, no se le vio en España.

Y es que Shakira habría pasado de forma fugaz por el país; sin embargo, se le captó en París, Francia, donde asistió a la Semana de la Moda, la cual terminó el 6 de julio.

Al evento, Shakira asistió con un atuendo diseñado por Viktor & Rolf en el cual se leía “NO”.