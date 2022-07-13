Gerard Piqué habría rechazado el dinero que Shakira le habría ofrecido para quedarse con la custodia de sus hijos y poder mudarse con ellos a Miami, en Estados Unidos.
La información fue dada a conocer por el programa Chisme No Like, que afirma haber tenido acceso al acuerdo hecho llegar por Shakira a los abogados de Gerard Piqué, para finiquitar de una vez por todas su relación.
¿Qué tentadora oferta le habría hecho Shakira a Gerard Piqué para quedarse con la custodia de sus hijos?
De acuerdo con ‘Chisme No Like’, hace unos días Shakira le envió a Gerard Piqué una propuesta de acuerdo para que ella se quedara con la custodia de sus hijos.
A cambió, Shakira le hizo tentadoras ofertas a Gerard Piqué, que incluían:
- Pagar el 20 por ciento de la millonaria deuda que Gerard Piqué tiene con el fisco de España
- Hacerse cargo absoluto de la manutención de sus hijos
- Pagarle 5 viajes al año en primera clase a Piqué para visitar a sus niños cuando él quiera
- Permitirle hospedarse en su casa de Miami para convivir en familiar
- Permitirle a los niños irse con Gerard Pique durante las vacaciones de verano
¿Qué respondió Gerard Piqué a la oferta de Shakira?
Gerard Piqué, quien supuestamente enfrenta serios problemas mentales tras la ruptura, le habría hecho llegar su respuesta a Shakira este martes 12 de julio, rechazando el acuerdo.
Una de las razones, según ‘Chisme No Like’, es que el psiquiatra de Gerard Piqué le recomendó no separarse de sus hijos y buscar una reconciliación con la cantante, por su bienestar emocional.
Gerard Piqué, quien se habría negado a tomar terapia de pareja con Shakira, ahora sí estaría dispuesto a atender las recomendaciones de sus médicos, por lo que incluso habría terminado con su novia.
Ahora, según ‘Chisme No Like’, los abogados de Gerard Piqué preparan una contraoferta a Shakira, mientras el futbolista intenta vovlerse a acercar a la cantante colombiana.