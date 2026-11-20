La posibilidad de una reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa volvió a generar especulaciones, luego de que ambos fueran relacionados nuevamente tras varios años separados.

Sin embargo, el entorno de la cantante colombiana desmintió que exista un vínculo amoroso entre ambos y aclaró que su cercanía responde a motivos profesionales.

Tomás Palacios, publicista de Shakira, negó que la expareja fuera captada besándose en Barranquilla y aseguró que actualmente mantiene una relación estrictamente laboral.

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Esto se sabe de su relación

Los rumores aumentaron después de que Shakira compartiera en octubre una fotografía junto al empresario argentino, tras concluir su residencia en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran.

De la Rúa también participó activamente en los conciertos de la cantante en España, colaborando en distintos aspectos de la producción y respaldando sus proyectos recientes.

Shakira y Antonio de la Rúa (Agencia México)

Durante una presentación, la colombiana agradeció públicamente al argentino por acompañarla durante la gira y contribuir en la creación de Macondo Park, además de reconocer su amistad.

La artista lo describió como alguien que anteriormente fue su compañero sentimental y que actualmente representa una persona cercana, a quien considera un amigo del alma.

Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron su relación alrededor del año 2000, cuando coincidieron en Argentina, donde él posteriormente se convirtió en su representante.

Durante su romance, el empresario también inspiró algunas canciones conocidas de la colombiana, entre ellas Día de enero, Suerte, Sale el sol y Lo que más .

La pareja se separó en 2010, aunque el anuncio se hizo público a principios de 2011. Posteriormente, Antonio De la Rúa demandó a la cantante por compensaciones relacionadas con su representación, pero el proceso fue desestimado en 2013.