Usuarios de Telcel reportaron fallas en el servicio de telefonía móvil durante la mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026, con problemas como:
- Realizar llamadas
- Conectarse a internet
- Utilizar sus datos móviles
Las quejas hacia los servicios de Telcel comenzaron a incrementarse alrededor de las 10:00 horas, principalmente en distintos municipios del Estado de México y alcaldías de la CDMX, donde clientes señalaron interrupciones en la señal de sus teléfonos.
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