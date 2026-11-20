Usuarios de Telcel reportaron fallas en el servicio de telefonía móvil durante la mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026, con problemas como:

Realizar llamadas

Conectarse a internet

Utilizar sus datos móviles

Las quejas hacia los servicios de Telcel comenzaron a incrementarse alrededor de las 10:00 horas, principalmente en distintos municipios del Estado de México y alcaldías de la CDMX, donde clientes señalaron interrupciones en la señal de sus teléfonos.

Reportan caída de Telcel este 20 de noviembre 2026 (Downdetector)

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