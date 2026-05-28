Un nuevo rumor apunta a que Gerard Piqué y Clara Chía estarían listos para dar el siguiente paso en su relación tras celebrar su cuarto aniversario en Venecia.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, el exfutbolista de 39 años y su pareja de 27 consideran iniciar una familia, incluso habrían congelado embriones hace un año.

“Milan y Sasha podrían tener pronto un hermanito y no de Shakira” Mandy Fridmann. Periodista

Aunque ninguno ha confirmado la versión, la pareja se muestra sólida y cómoda, mientras las especulaciones sobre cómo reaccionará Shakira continúan generando expectativa.

Gerard Piqué y Clara Chía congelaron embriones hace un año

La idea de formar su propia familia no es reciente, de acuerdo con Fridmann, Gerard Piqué y Clara Chía lo han estado pensando desde hace un año, tan es así que congelaron embriones.

“Ellos habrían… y lo voy a poner en ‘habrían’ porque no tengo el papelito, pero es cien por ciento… congelado embriones hace un año” Mandy Fridmann. Periodista

Gerard Piqué y Clara Chía estarían en un punto de su relación donde se sienten cómodos y seguros de seguir construyendo un futuro juntos por lo que están a un paso de pasar al siguiente nivel.

Él volvería a probar la paternidad este año y ella debutaría en la maternidad.

“Esto es un proyecto y en este viaje del aniversario habrían decidido que ese proyecto se convierta en un hecho y en el 2026, o sea, este año, podrían estar anunciando que viene un hermanito para Milan y Sasha” Mandy Fridmann. Periodista

Gerard Piqué y Clara Chía (Instagram/@3gerardpique)

Cabe mencionar que hasta el momento ni el futbolista ni su novia han confirmado o desmentido el supuesto y tampoco se espera que lo hagan.

A lo largo de su relación, misma que se hizo pública en 2022, la pareja ha intentado mantener los detalles en bajo perfil y es que las críticas y los ataques en su contra, derivados de la traición a Shakira, continúan.

Por lo que ante este rumor, gente se pregunta cómo reaccionará la cantante colombiana, de 49 años de edad.