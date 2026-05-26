En entrevista para The Times, Shakira dedicó un mensaje de agradecimiento a Gerard Piqué a casi cuatro años de su separación:

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”. Shakira, cantante colombiana

Con este mensaje, Shakira demostró que ha seguido adelante. Aún así, reconoció que su ruptura con el exfutbolista fue el momento más oscuros de su vida al tener que enfrentar la separación de la familia que formó.

Las palabras de la cantante rápidamente generaron revuelo en redes sociales, esto debido a lo mediático de la ruptura años atrás y canciones posteriores de la barranquillera que revelaron detalles de su relación.

Shakira enfocada en su carrera y sus hijos tras separación con Piqué

En la misma entrevista Shakira dejó en claro que, por el momento, no está en busca de una nueva relación romántica.

Esto a pesar de que, posterior a la separación con Piqué, fuera relacionada sentimentalmente con personalidades como Tom Cruise y Lewis Hamilton.

Shakira es absuelta por Hacienda de España (Andre Coelho / EFE / EFE)

De acuerdo con la cantante sus hijos, Milan y Sasha, son y seguirán siemdo su mayor prioridad.

Del mismo modo, puntualizó que está en un punto donde disfruta su carrera “como nunca antes”, con su regreso a los escenarios gracias a la gira Las Mujeres ya no Lloran World Tour.

Y para dejar en claro que no anda en busca de una relación, enfatizó que el cuidado de sus hijos y su gira de conciertos no le dejan tiempo para nada más.

Ahora la cantante se alista para un nuevo tramo de Las Mujeres ya no Lloran World Tour con conciertos en Estados Unidos.

Shakira concluyó de manera exitosa su agenda en Latinoamérica.

Uno de sus últimos conciertos fue en Río de Janeiro, Brasil, donde ante sus fans dijo con orgullo ser una madre soltera.