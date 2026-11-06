Shakira se encuentra en su natal Barranquilla, Colombia. Periodistas y fotógrafos del medio Zona Cero, captaron a la cantante en compañía de su padre William Mebarak.

La escena causó preocupación debido a que William Mebarak, de 95 años, iba abordo de una silla de ruedas mientras era custodiado por tres enfermeros y la cantante.

El hecho, que tuvo lugar la tarde del jueves, coincide con rumores sobre una posible hospitalización del veterano escritor, quien ha arrastrado varios problemas de salud en los últimos años, entre los que destacan:

Una caída que derivó en traumatismo craneoencefálico, en 2022.

Una operación por hidrocefalia en 2023

Una neumonía en 2024

Episodio isquémico que tuvo lugar en mayo de 2026.

Shakira y William Mebarak (Instagram/@shakira)

¿Qué ocurre con William Mebarak, padre de Shakira?

Días atrás, el programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, reportó que William Mebarak, padre de Shakira, de 49 años, ingresó a una clínica de Barranquilla, donde permanece bajo atención médica.

Aunque no se brindaron detalles sobre su estado de salud y mucho menos se dio a conocer el malestar que lo condujo al nosocomio, se afirmó que la cantante viajó de urgencia a Colombia para estar cerca de su familia ante la delicada situación.

En paralelo, existen discrepancias en cuanto al paradero actual de Mebarak. Según información proporcionada por Infobae Colombia, se encuentra en su domicilio junto a su esposa Nidia Ripoll, de 84 años.

Hasta el momento no hay una información sobre el parte médico y su ubicación.

Lo que es un hecho es que Shakira, le ha puesto punto final a su gira “Las mujeres ya no lloran”, la cual incluyó una residencia de 13 conciertos en Madrid, España.

Pese a mantener una agenda internacional sumamente activa, actualmente no tiene presentaciones pendientes por lo que podría extender su paso en Colombia, si es que así se requiere.

El espectáculo programado que ofrecería en las Pirámides de Egipto, fue pospuesto nuevamente.