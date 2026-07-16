Gerard Piqué y Clara Chía fueron vistos en Los Ángeles, lo que desató rumores sobre un posible reencuentro con Shakira durante la final del Mundial 2026.

Las especulaciones crecieron después de que la pareja fuera captada a la salida de un restaurante, donde Clara Chía incluso ayudó a un admirador tomando una fotografía.

La presencia de ambos en Estados Unidos coincidió con los preparativos de la final en Nueva York, ciudad donde Shakira encabezará el espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA.

El show de Shakira y la “final de los ex” por el Mundial 2026

La participación de Shakira en el espectáculo principal de la final ha generado expectativa, pero también comentarios por una curiosa coincidencia relacionada con su vida personal.

El duelo entre España y Argentina enfrentará a los países de Gerard Piqué y Antonio de la Rúa, dos de las exparejas más conocidas de la cantante.

Shakira le pone freno a la IA (@shakira / Instagram)

La coincidencia motivó numerosas publicaciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a referirse al encuentro como “la final de los ex de Shakira”.

Los comentarios se difundieron entre memes y mensajes que mezclan el interés deportivo con referencias a la trayectoria sentimental de la artista colombiana.

Hasta ahora, ni Shakira, Gerard Piqué ni Clara Chía Martí han confirmado si coincidirán durante las actividades programadas alrededor de la final mundialista.

La aparición de Piqué y Clara Chía Martí en territorio estadounidense únicamente alimentó las especulaciones, sin que exista información oficial sobre su asistencia al partido.

Mientras tanto, el protagonismo de Shakira en el Mundial 2026 mantiene la atención tanto por su presentación musical como por las conversaciones que continúan multiplicándose en redes sociales.