Sumándose a las celebridades vistas en los estadios del Mundial 2026, durante el Argentina vs Cabo Verde, los fans pudieron ver a Shakira al lado de sus hijos.

Como ha sido desde el inicio del Mundial 2026, Shakira fue al Argentina vs Cabo Verde para apoyar a la albiceleste, uno de sus equipos favoritos.

Shakira fue con sus hijos al Argentina vs Cabo Verde

Durante una toma del Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026, las cámaras captaron por un momento a Shakira al lado de sus hijos, Milán y Sasha.

Shakira junto a sus hijos presentes en el partido de Argentina vs Cabo Verde. pic.twitter.com/urP6Ewv7eK — Fader SHK (@faderg2_) July 3, 2026

Como se puede ver en el video de Shakira en el Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026, la cantante está platicando con una persona en la grada superior.

Esto mientras sus hijos están a su lado, uno de ellos porta una playera de Argentina, por lo que queda claro a quién fueron a apoyar.

En general la familia luce entretenida con el juego, el cual resultó más trabado de lo que se hubiera esperado para los campeones del mundo vigentes.

Aún así la colombiana se mantendrá al pendiente de las actividades en la cancha, pues nunca ha ocultado su amor por la Selección de Argentina y sus jugadores.

Shakira (Instagram/@S)

Shakira es muy fan de Argentina por eso no se perdió el partido contra Cabo Verde

A muchos les ha sorprendido ver a Shakira en el partido de Argentina vs Cabo Verde del Mundial 2026; sin embargo esto va acorde a la afición de la cantante con al selección albiceleste.

Shakira siempre ha señalado su gusto por la Selección de Argentina, de ahí que se encuentre en el partido en contra de Cabo Verde del Mundial 2026.

De hecho la colombiana ya se había dado cita en el encuentro contra Austria, donde también estuvo al pendiente de todo lo que sucedió en la cancha.

Por si esto no fuera suficiente, la cantante también celebró el récord histórico de goles de Lionel Messi que consiguió en este Mundial 2026.