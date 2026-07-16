La Jornada 1 de la Liga MX inicia el jueves 16 de julio y Tijuana vs Tigres se enfrentan en el Estadio Caliente. El pronóstico es empate 1-1; conoce las posibles alineaciones.
Tijuana vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX
El pronóstico del partido Tijuana vs Tigres es empate a un gol en la Jornada 1 de la Liga MX.
Pronóstico: Tijuana 1-1 Tigres
Tijuana vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX: Tijuana vs Tigres.
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortíz y Jesús Gómez
- Mediocampistas: Iván Tona, José Ignacio Rivero, Ramiro Árciga y Gilberto Mora
- Delanteros: Mourad Daoudi y Aldahir Pérez
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Juan Brunetta, Ángel Correa, Araújo
- Delanteros: Diego Lainez y Rodrigo Aguirre
Tijuana vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
La Jornada 1 de la Liga MX tiene programado el partido Tijuana vs Tigres en punto de las 21:00 horas, el jueves 16 de julio en el inicio del Apertura 2026.
La señal de la plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs Tigres.
- Partido: Tijuana vs Tigres
- Fecha: Jueves 16 de julio de 2026
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One