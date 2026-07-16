La Jornada 1 de la Liga MX inicia el jueves 16 de julio y Tijuana vs Tigres se enfrentan en el Estadio Caliente. El pronóstico es empate 1-1; conoce las posibles alineaciones.

Tijuana vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX

El pronóstico del partido Tijuana vs Tigres es empate a un gol en la Jornada 1 de la Liga MX.

Pronóstico: Tijuana 1-1 Tigres

Tijuana vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX: Tijuana vs Tigres.

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortíz y Jesús Gómez

Mediocampistas: Iván Tona, José Ignacio Rivero, Ramiro Árciga y Gilberto Mora

Delanteros: Mourad Daoudi y Aldahir Pérez

Xolos busca su primera victoria en el Apertura 2026 (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Juan Brunetta, Ángel Correa, Araújo

Delanteros: Diego Lainez y Rodrigo Aguirre

Tigres visita a Tijuana en la Jornada 1 de la Liga MX (Pablo Gonzalez / Pablo Gonzalez)

Tijuana vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

La Jornada 1 de la Liga MX tiene programado el partido Tijuana vs Tigres en punto de las 21:00 horas, el jueves 16 de julio en el inicio del Apertura 2026.

La señal de la plataforma FOX One transmitirá el partido Tijuana vs Tigres.