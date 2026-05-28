A cuatro años de convertirse en centro de atención por su relación amorosa con Gerard Piqué, el interés por la vida privada de Clara Chía, se mantiene.

Detractores de Shakira y curiosos quieren detalles sobre el noviazgo entre Clara Chía y Gerard Piqué, quienes se han rodeado de rumores de embarazo, boda, ruptura e incluso infidelidad, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Clara Chía?

Clara Chía Martí saltó a la fama en 2022, año en que se hizo público su romance con Gerard Piqué, quien en ese entonces mantenía una relación con Shakira, de 49 años de edad.

Proviene de una familia acomodada. Su padre es empresario y su madre administrativa. Actualmente se desempeña como relacionista pública y empresaria.

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¿Qué edad tiene Clara Chía?

Clara Chía nació en Barcelona, España, el 7 de febrero de 1999 por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

¿Quién es el esposo de Clara Chía?

Clara Chía no está casada, pero mantiene un noviazgo con Gerard Piqué, quien se rumora ya le entregó el anillo de compromiso, supuesto que no se ha confirmado.

Se desconoce la fecha exacta en que Clara Chía y Gerard Piqué, de 39 años de edad, iniciaron una relación sentimental.

Sin embargo, con el tiempo han construido una seguridad y una confianza que los ha hecho considerar iniciar su propia familia y quizá llegar al altar.

Clara Chía y Gerard Piqué. (Agencia México)

¿Qué signo zodiacal es Clara Chía?

A Clara Chía la rige el signo zodiacal de acuario.

¿Cuántos hijos tiene Clara Chía?

Clara Chía no tiene hijos; sin embargo, se rumora que ya está pensando iniciar una familia junto a Gerard Piqué, quien ya es padre de Sasha y Milan, de 13 y 11 años de edad, productos de su extinta relación con Shakira.

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¿Qué estudió Clara Chía?

Clara Chía estudió Relaciones Públicas en la Escuela Internacional de Protocolo, así como tiene conocimientos en publicidad.

¿En qué ha trabajado Clara Chía?

Clara Chía trabajó como camarera en el bar La Travesía, en España, lugar donde conoció a Gerard Piqué.

A poco de conocerlo se integró como organizadora de eventos en la productora Kosmos Global Holding, propiedad de Piqué.

Polémicas de Clara Chía

El debut de Clara Chía en el mundo de la farándula fue a través de una polémica. Se le considera la tercera en discordia entre Gerard Piqué y Shakira.

A continuación las razones: