La participación de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025 ha aumentado el interés por su vida privada, por lo que el nombre de Nancy González cada vez suena más fuerte.

Sobre todo ahora que Nancy González ingresó a La Casa de los Famosos México 2025, donde se reunió con su hijo Aaron Mercury.

Por lo que en SDPnoticias te contamos quién es la mamá de uno de los habitantes favoritos del reality show de Televisa-Univisión.

¿Quién es Nancy González, la mamá de Aaron Mercury?

Nancy González es una comerciante mexicana. Su nombre suena fuerte por ser la mamá de Aaron Mercury, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Es muy querida por las fans del habitante del reality show debido a que Nancy González siempre ha apoyado el sueño de su hijo, de convertirse en un gran influencer.

Fue ella quien le compró su primer celular para que subiera contenido a TikTok.

En Instagram y en la red social X se identifica como nanccyglez, plataformas donde comparte videos y fotografías junto a su familia.

Así como expresa su apoyo a Aaron Mercury, en La Casa de los Famosos México 2025, reality show que concluirá en tres semanas.

Nancy González junto a su hijo Aaron Mercury (@nanccyglez / Instagram)

¿Qué edad tiene Nancy González, la mamá de Aaron Mercury?

Nancy González, la mamá de Aaron Mercury, tiene 45 años por lo que nació en 1980.

¿Quién es el esposo de Nancy González, la mamá de Aaron Mercury?

Debido a que Nancy González, la mamá de Aaron Mercury, no forma parte del mundo de la farándula, se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Nancy González, la mamá de Aaron Mercury?

Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Nancy González, mamá de Aaron Mercury, y por tanto su signo zodiacal.

¿Cuánto hijos tiene Nancy González, la mamá de Aaron Mercury?

Nancy González tiene dos hijos:

Aaron Mercury, de 24 años de edad.

Rodrigo Glez, de aproximadamente 25 años de edad.

Aaron Mercury y Rodrigo Glez no son hijos del mismo hombre.

Nancy González junto a sus hijos (@nanccyglez / Instagram)

¿Qué estudió Nancy González, la mamá de Aaron Mercury?

Se desconoce el grado de estudios de Nancy González, mamá de Aaron Mercury.

¿En qué ha trabajado Nancy González, la mamá de Aaron Mercury?

Nancy González, mamá de Aaron Mercury, se ha dedicado al comercio desde el nacimiento de Aaron Mercury, debido a que no contó con el apoyo del padre de éste.

De acuerdo con el influencer, su papá, de identidad desconocida, se alejó de él cuando inició una relación amorosa con otra mujer, momento en que dejó de apoyarlo económicamente.

Debido a que su mamá se ha esforzado para que nada le falte a sus hijos, Aaron Mercury, en distintas ocasiones, ha expresado lo orgulloso que ésta de ella.

Sobre todo porque lo motivó e impulsó a perseguir sus sueños, al igual que lo hizo con su hermano, quien también es influencer.

Nancy González (@nanccyglez / Instagram)

Nancy González, mamá de Aaron Mercury, ingresa a La Casa de los Famosos México 2025

Nancy González inauguró la sección Congelados, dinámica que le permitió reunirse con Aaron Mercury dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Para sorpresa del público e incluso de los conductores, Nancy González ingresó a La Casa de los Famosos México 2025 para hablar con Aaron Mercury, a quien le expresó su amor entre lágrimas.

“Estoy muy orgullosa de ti. Sabes que desde hace 24 años te amo mucho, eres lo mejor que me ha pasado” Nancy González

Así como le aseguró a su hijo que lo está haciendo bien y que siguiera esforzándose para seguir avanzando en la competencia.

Antes de irse, le agradeció al cuarto noche por el apoyo al influencer, así como al resto de sus compañeros.

Al igual que su mamá, Aaron Mercury no pudo contener el llanto cuando le permitieron moverse.