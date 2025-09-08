La eliminación de Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 ha revivido una polémica de 2016 cuando le destaparon una amante con nombre y apellido.

Pese a que en ese momento Facundo -de 47 años de edad- negó la relación, se reveló que sigue teniendo contacto con ella e incluso lo apoyó en La Casa de los Famosos México 2025.

Tras la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México 2025 se revive cuando destaparon a su supuesta amante

Pese a que al principio se pensaba que podría llegar a la cuando termine el reality show, Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo saliendo de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

En medio de su polémica eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, se revivió cuando a Facundo le destaparon a una amante con nombre y apellido.

Fue en 2016 cuando la revista TVyNotas publicó una nota donde dio a conocer que Facundo le habría sido infiel a Esmeralda Palacios y por eso se habían separado.

De acuerdo con el medio, una de las amantes de Facundo era Begoña Coto, vestuarista de la televisora de San Ángel.

Facundo y Begoña Coto se habrían conocido en Turnocturno, emisión que se transmitió de 2013 a 2015.

TVyNotas puntualizó que el conductor se encontraba muy enamorado de Begoña Coto, pero eso no evitó que saliera con otras mujeres por lo que ella decidió alejarse.

El medio destacó que el integrante de Cuarto Día fue a la casa de Begoña Coto para llorarle y pedirle que no lo dejará, algo que no había hecho con Esmeralda Palacios.

¿Facundo sigue teniendo relación con la que fue tachada como su amante? Revelan que ella lo apoyó en La Casa de los Famosos México 2025

Tras la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México 2025 se revivió la historia de su supuesta amante.

Y es que aunque Facundo lo habría negado en su momento, el reportero Hugo Maldonado reveló que el comediante sigue teniendo contacto con su presunta amante.

En su canal de YouTube, el periodista difundió un video en el que se mostraba que Begoña Coto pedía votos para Facundo y que de esta manera permaneciera en La Casa de los Famosos México 2025.

Hugo Maldonado señaló que el perfil de Begoña Coto se mantiene privado en Instagram, pero pudo descubrir que tanto Facundo como Shiky si la siguen.

Esto hablaría que Facundo mantiene un contacto con Begoña Coto a 9 años de que se reveló que ella habría sido su presunta amante.

Pero algo que le llamó la atención es que la actual novia de Facundo, Delia García, no sigue a Begoña Coto.

Hugo Maldonado cree que ahí podría haber una situación, pero hasta el momento Facundo no ha hablado de su relación con Begoña Coto, después de que fue tachada de ser su amante.