Aunque Adal Ramones logró revivir la nostalgia de Otro Rollo con su gira Enrollados donde se reencontrarían, el show en vivo fue cancelado.

Adal Ramones de 64 años de edad, confirmó que la producción en quiénes confiaron para hacer Enrollados no les quedó bien y la cancelación es definitiva.

Gira de Enrollados queda cancelada; les preocupa el reembolso de boletos

Tras el cambio de fecha de la presentación del elenco de Otro Rollo en la gira Enrollados en la Ciudad de México (CDMX) se comenzaba a rumorar que había conflicto, pero ahora se sabe que fue por la producción.

Lalo España fue el primero que dio a conocer que se ‘bajaba’ del barco de Enrollados, para luego seguir la declaración de Gaby Platas externando que dejaba el show de Otro Rollo por la producción.

La actriz dio a conocer que hubo “distintos incumplimientos por parte de la producción”, asegurando que ante el cambio de fechas de la gira de Enrollados a ellos les avisaron un día antes de que esto se hiciera público y no todos estaban de acuerdo con ello.

Por otra parte, Gaby Platas externó que “no existe comunicación oficial” sobre el reembolso de los boletos, hecho que también le afecta como consumidora porque adquirió entradas para su familia. Además de que los hace quedar mal con el público de Otro Rollo.

“No puedo ser parte de algo que representa una falta de respeto hacia quienes compraron sus entradas y compartían nuestra ilusión por reencontrarnos”. Gaby Platas, actriz.

Comunicado de Gaby Platas sobre la cancelación de la gira Enrollados. (@gabyplatas)

A su vez, Yordi Rosado también compartió su sentir ante la cancelación de Enrollados, asegurando que sus abogados revisarán “minuciosamente el caso”.

Asimismo, externó el respeto a Adal Ramones -quien formó parte de la producción- y a otras personas que no hizo públicas, asumiendo “haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer”.

Comunicado de Yordi Rosado sobre la cancelación de la gira Enrollados. (@yordirosadooficial)

Adal Ramones aclara la cancelación de la gira de Enrollados de Otro Rollo

La cancelación de la gira de Enrollados de Otro Rollo sucedió por conflictos con la producción de la que Adal Ramones formó parte, así que aclaró todo lo sucedido.

El conductor aseguró que confió en la producción nacional y extranjera que se estaban encargando de Enrollados debido a que habían realizado grandes shows con artistas.

Asimismo, explicó su emoción por estar nuevamente con el elenco de Otro Rollo lo que lo llevó a la creación de canciones, vestuario y el guión del show.

Sin embargo, cree que existió “descuido y un exceso de confianza” que llevó a “fallas de logística” que la propia producción ha reconocido y que llevaron a la “cancelación de manera definitiva” de Enrollados.

Comunicado de Adal Ramones sobre la cancelación de la gira Enrollados. (@adalramones)

Comunicado de Adal Ramones sobre la cancelación de la gira Enrollados. (@adalramones)

Ante ello, asumió que le preocupan el reembolso a sus fans, situación de la que la boletera no se ha pronunciado.

“Hoy mi mayor preocupación es que la compañía boletera cumpla y devuelva, en tiempo y forma, el dinero invertido por cada asistente”. Adal Ramones, actor.

Comunicado de Adal Ramones sobre la cancelación de la gira Enrollados. (@adalramones)

Comunicado de Adal Ramones sobre la cancelación de la gira Enrollados. (@adalramones)

Hasta el momento, no se ha informado si la gira de Enrollados con el elenco de Otro Rollo se reanudará próximamente o si bien, queda totalmente cancelada.