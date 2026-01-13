Lamentamos informarte que Enrollados, la gira que reuniría este 2026 a Adal Ramones con el elenco de Otro Rollo, se ha pospuesto.

Junto a Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Roxanna Castellano, Gaby Platas y Lalo España, la gira Enrollados iniciaría el 15 de enero en Mexicali pasando por 18 ciudades.

Gira Enrollados con el elenco de Otro Rollo se pospuso

A través de un comunicado publicado en la red social y en el sitio web de Enrollados, se informa que la reprogramación es ajena al elenco y que se debe a “cuestiones logísticas de la empresa promotora”.

“Esta reprogramación obedece exclusivamente a cuestiones logísticas de la empresa promotora, ajenas por completo al elenco de Enrollados. Queremos reconocer el compromiso absoluto del elenco de Enrollados, el cual ha trabajado desde el inicio con dedicación, cariño y total entrega. Agradecemos profundamente su entusiasmo y pasión por reencontrarse con el público lo cual ha sido fundamentalmente para la creación de este proyecto“ Comunicado de MusicVibe / Ene

Las nuevas fechas se darán a conocer antes del 20 de enero a través de las redes sociales de Enrollados y MusicVibe.

Los boletos adquiridos para las fechas originales serán válidos para las nuevas, así como podrá solicitarse el reembolso de los mismos a través de los medios que se adquirieron.

Reprograman gira Enrollados (Enrolladosenvivo / Instagram)

Televisora habría vetado a Adal Ramones

A poco de confirmarse que la gira Enrollados será reprogramada, trascendió que una televisora vetó a Adal Ramones.

Tal veto afectaría la gira Enrollados, ya que la empresa de San Ángel fue la primera en apoyar a Adal Ramones -de 64 años de edad- en su realización.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie, Adal Ramones, perdió el apoyo de la empresa que lo vio nacer por su participación en La Granja VIP.

A la televisora de San Ángel no le molestó verlo conducir el reality show de TV Azteca, le enojó que hablará mal de La Casa de los Famosos.