A casi 10 años de la cancelación del programa Otro Rollo, llega Enrollados show en vivo.
Aquí te compartimos las fechas del regreso de Otro Rollo, las ciudades y quiénes estarán en la gira.
Fechas y ciudades del regreso de Otro Rollo con Enrollados show en vivo
Por única vez, el elenco original de Otro Rollo se reunirá para la gira Enrollados show en vivo.
La cual tendrá una única temporada por varias ciudades de la República Mexicana.
Enrollados show en vivo contará únicamente con 18 presentaciones en 2026 programadas para las fechas y ciudades:
- 15 de enero: Mexicali
- 16 de enero: Tijuana
- 17 de enero: Hermosillo
- 21 de enero: Torreón
- 22 de enero: Saltillo
- 24 de enero: Monterrey
- 28 de enero: Toluca
- 31 de enero: CDMX
- 4 de febrero: Pachuca
- 5 de febrero: Puebla
- 6 de febrero: Mérida
- 8 de febrero: Veracruz
- 11 de febrero: Querétaro
- 12 de febrero: León
- 13 de febrero: Aguascalientes
- 18 de febrero: Chihuahua
- 21 de febrero: Guadalajara
- 28 de febrero: San Luis Potosí
El espectáculo revivirá los segmentos del programa, tales como:
- El Monólogo
- El Reportaje
- La Caja
- Cotorreando la Noticia
- Parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury
Enrollados show en vivo también incluirán eventos especiales y queridos por el público, como:
- La Carrera de Botargas
- La Pecera del Amor
- El Gran Carnal
¿Quiénes estarán en Enrollados show en vivo?
En la gira de Otro Rollo se encontrarán los conductores originales del programa que logró más de 500 emisiones y un promedio de 10 millones de televidentes.
- Adal Ramones, de 63 años de edad
- Yordi Rosado, de 53 años de edad
- Mauricio Castillo, de 38 años de edad
- Roxana Castellanos, de 52 años de edad
- Gaby Platas, de 51 años de edad
- Lalo España, de 53 años de edad
Actualmente, el elenco de Enrollados show en vivo suma más de 47 millones de seguidores en redes sociales.
Hasta el momento, la fecha de la venta y preventa de boletos, así como su precio, aún se desconoce.