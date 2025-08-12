A casi 10 años de la cancelación del programa Otro Rollo, llega Enrollados show en vivo.

Aquí te compartimos las fechas del regreso de Otro Rollo, las ciudades y quiénes estarán en la gira.

Fechas y ciudades del regreso de Otro Rollo con Enrollados show en vivo

Por única vez, el elenco original de Otro Rollo se reunirá para la gira Enrollados show en vivo.

La cual tendrá una única temporada por varias ciudades de la República Mexicana.

Enrollados show en vivo: Otro Rollo (Agencia México)

Enrollados show en vivo contará únicamente con 18 presentaciones en 2026 programadas para las fechas y ciudades:

15 de enero: Mexicali

16 de enero: Tijuana

17 de enero: Hermosillo

21 de enero: Torreón

22 de enero: Saltillo

24 de enero: Monterrey

28 de enero: Toluca

31 de enero: CDMX

4 de febrero: Pachuca

5 de febrero: Puebla

6 de febrero: Mérida

8 de febrero: Veracruz

11 de febrero: Querétaro

12 de febrero: León

13 de febrero: Aguascalientes

18 de febrero: Chihuahua

21 de febrero: Guadalajara

28 de febrero: San Luis Potosí

El espectáculo revivirá los segmentos del programa, tales como:

El Monólogo

El Reportaje

La Caja

Cotorreando la Noticia

Parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury

Enrollados show en vivo también incluirán eventos especiales y queridos por el público, como:

La Carrera de Botargas

La Pecera del Amor

El Gran Carnal

Enrollados show en vivo: Otro Rollo (Agencia México)

¿Quiénes estarán en Enrollados show en vivo?

En la gira de Otro Rollo se encontrarán los conductores originales del programa que logró más de 500 emisiones y un promedio de 10 millones de televidentes.

Adal Ramones, de 63 años de edad

Yordi Rosado, de 53 años de edad

Mauricio Castillo, de 38 años de edad

Roxana Castellanos, de 52 años de edad

Gaby Platas, de 51 años de edad

Lalo España, de 53 años de edad

Actualmente, el elenco de Enrollados show en vivo suma más de 47 millones de seguidores en redes sociales.

Hasta el momento, la fecha de la venta y preventa de boletos, así como su precio, aún se desconoce .