A casi 10 años de la cancelación del programa Otro Rollo, llega Enrollados show en vivo.

Aquí te compartimos las fechas del regreso de Otro Rollo, las ciudades y quiénes estarán en la gira.

Fechas y ciudades del regreso de Otro Rollo con Enrollados show en vivo

Por única vez, el elenco original de Otro Rollo se reunirá para la gira Enrollados show en vivo.

La cual tendrá una única temporada por varias ciudades de la República Mexicana.

Enrollados show en vivo contará únicamente con 18 presentaciones en 2026 programadas para las fechas y ciudades:

  • 15 de enero: Mexicali
  • 16 de enero: Tijuana
  • 17 de enero: Hermosillo
  • 21 de enero: Torreón
  • 22 de enero: Saltillo
  • 24 de enero: Monterrey
  • 28 de enero: Toluca
  • 31 de enero: CDMX
  • 4 de febrero: Pachuca
  • 5 de febrero: Puebla
  • 6 de febrero: Mérida
  • 8 de febrero: Veracruz
  • 11 de febrero: Querétaro
  • 12 de febrero: León
  • 13 de febrero: Aguascalientes
  • 18 de febrero: Chihuahua
  • 21 de febrero: Guadalajara
  • 28 de febrero: San Luis Potosí

El espectáculo revivirá los segmentos del programa, tales como:

  • El Monólogo
  • El Reportaje
  • La Caja
  • Cotorreando la Noticia
  • Parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury

Enrollados show en vivo también incluirán eventos especiales y queridos por el público, como:

  • La Carrera de Botargas
  • La Pecera del Amor
  • El Gran Carnal
¿Quiénes estarán en Enrollados show en vivo?

En la gira de Otro Rollo se encontrarán los conductores originales del programa que logró más de 500 emisiones y un promedio de 10 millones de televidentes.

Actualmente, el elenco de Enrollados show en vivo suma más de 47 millones de seguidores en redes sociales.

Hasta el momento, la fecha de la venta y preventa de boletos, así como su precio, aún se desconoce.

