Lalo España -de 54 años de edad- reveló que ya no estará en “Enrollados” y aclaró la razón en un video difundido en redes sociales.

“Enrollados” iniciaría su gira el 15 de enero pero, por cuestiones de logística, las actividades se pospusieron y el show ya tiene la primera baja.

Lalo España ya no formará parte de “Enrollados” y estos son los motivos

Todo indica que los problemas de logística también afectaron a los participantes de “Enrollados”, al punto de que Lalo España ya renunció a la gira.

El 20 de enero, Lalo España compartió un video donde confirma que ya no será parte de la gira que reunía a los conductores de Otro Rollo.

“Decidí hacer este comunicado asumiendo la responsabilidad de mis palabras, porque el público me merece un inmenso respeto (…) el año pasado fui contratado por una compañía para formar parte de ‘Enrollados’, esta gira sufrió algunas modificaciones” Lalo España

Comunicado para el público que ha seguido mi carrera y que siempre ha merecido todo mi respeto y gratitud… pic.twitter.com/W6g4VStrTN — Eduardo España (@laloespana) January 20, 2026

Lalo España explicó que su contrato con esta promotora finalizó tras posponer la primera fecha de “Enrollados”, pues nunca hubo presentaciones.

“Quiero comunicarles que por cuestión de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no poder formar parte de esa gira” Lalo España

El actor mencionó que debido a que se cambió el calendario de fechas “Enrollados”, él no podrá estar en el show, ya que tiene otros compromisos de trabajo.

“Me gusta dar la cara. Aquí estoy frente a frente, estoy comunicándoles que si ven anuncios de la gira de ‘Enrollados’” Lalo España

Enrollados show en vivo: Otro Rollo (Agencia México)

¿“Enrollados” se cancela? Lalo España arremete contra la promotora del show

Adal Ramones negó que “Enrollados” se cancele, pero mencionó que la gira arrancará en septiembre de 2026.

El conductor niega que el show se haya pospuesto por las bajas venta de boletos, pero admite que era un error iniciar la gira de “Enrollados” en la cuesta de enero.

Por otro lado, Lalo España comentó en De Primera Mano que hubo irregularidades con la promotora del evento y la boletera.

Pues había fechas que aparecían como sold out, pero era mentira, y los precios de los boletos eran muy elevados.

El actor mencionó que se empezó a incomodar cuando recibió comentarios de los fans reclamando que no les habían reembolsado los boletos de las fechas que no se iban a realizar.

“No veo muy buenas intenciones, cuatro integrantes de los seis estamos muy encabritados (…) no están jugando muy limpio que digamos, pero yo tengo que ser responsable con el público que compra boletos” Lalo España

Lalo España reveló que hay cuatro de los integrantes de “Enrollados” que no estarían de acuerdo con que la gira siga.

Por último, Lalo España expresó que no quiere que se le relaciones con una “gira que no va a suceder”.