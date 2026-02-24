Mauricio Castillo confirmó la ruptura de su amistad con Adal Ramones tras el fracaso de la obra Enrollados, proyecto que buscaba reunir al elenco de Otro Rollo.

La gira, que tendría su primera fecha en enero de 2026, fue cancelada por irregularidades sin previo aviso a los actores.

Castillo, de 66 años de edad, expresó su decepción y responsabilizó a Adal Ramones por haber involucrado a la empresa que organizaba el tour.

Además, exhortó al público a exigir reembolsos de boletos ante la Profeco, evidenciando la fractura laboral y personal entre ambos.

Mauricio Castillo rompe su amistad con Adal Ramones por Enrrollados

Varios miembros del elenco de Enrrollados expresaron su indignación tras la cancelación de la gira, pues aseguran que la empresa no les avisó de esta decisión.

Así fue el caso de Mauricio Castillo, quien contó a los medios que se enteró que la gira de Enrrollados ya no se iba a realizar gracias a los medios, ya que ni Adal Ramones le infirmó.

“¿Saben cómo me enteré que esto se había caído? Por los medios. A mí nadie me habló de la empresa para decirme: ‘Ya se canceló’, primero. Ni mucho menos el señor Ramones, para decirme: ‘Esto se canceló’” Mauricio Castillo, actor y comediante mexicano

El conductor fue cuestionado si seguía siendo amigo de Adal Ramones y su respuesta fue contundente.

“Esa es una buena pregunta que no sé la respuesta en este momento, es más, no sé si alguna vez fuimos amigos, esa es la verdad” Mauricio Castillo, actor y comediante mexicano

Mauricio Castillo expresó que no sabía si Adala Ramones había sido “su amigo” en algún momento, pero por el momento su relación estaba en pausa.

Enrollados show en vivo: Otro Rollo (Agencia México)

Mauricio Castillo señala a Adal Ramones por el fracaso de Enrrollados

Tras la cancelación de Enrrollados, Mauricio Castillo mencionó que sus compañeros y él se sienten desilusionados y decepcionados.

“Más que traicionados, la verdad es que nos sentimos muy decepcionados, eso sí. La verdad, porque todos tenemos muchas ganas de hacerlo y estas circunstancias estuvieron fuera de nuestro control” Mauricio Castillo, actor y comediante mexicano

Mauricio Castillo explicó que Adal Ramones fue quien llevó a una de las empresas que planeó la gira de Enrrollados, por lo que asegura que él es uno de los responsables del fracaso de la gira.

“Una de las empresas que estaba produciendo esto, la trajo el Sr. Ramones. Entonces, el problema lo tiene que resolver él con su empresa y la otra no sabemos de dónde salió porque son dos empresas las que supuestamente iban a producir este evento” Mauricio Castillo, actor y comediante mexicano

El conductor fue contundente, quien debe arreglar los reembolsos de los boletos es Adal Ramones y las empresas involucradas.

Por último, Mauricio Castillo pidió al público que adquirió boletos que exijan su dinero y si no acusan a las instancias como la Profeco.

“Vayan a Profeco, demanden, denuncien, exijan que le regresen el dinero de sus boletos’, porque se puede hacer legalmente como debe de ser”, exhortó Mauricio Castillo al público.

Por lo pronto, es evidente que hubo una fractura amistosa y laboral entre los ex miembros de Otro Rollo.