La compositora, artista visual estadounidense y poeta, Patti Smith se pone en la mira tras ser la galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Pero ¿quién es Patti Smith? Te contamos lo que sabemos de la compositora, artista visual estadounidense y poeta.

¿Quién es Patti Smith?

Patti Smith es una conocida compositora, artista visual, poeta, activista que nació el 30 de diciembre de 1946 en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

En la música Patti Smith es conocida por mezclar la poesía y el rock, por lo que es considerada una de las figuras clave del movimiento punk de los años 70, por lo que es conocida como la “la madrina del punk”.

Patti Smith (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

¿Qué edad tiene Patti Smith, la compositora, artista visual estadounidense y poeta?

Patti Smith, la compositora, artista visual estadounidense y poeta tiene 79 años de edad.

¿Quién es la pareja de Patti Smith?

Patti Smith estuvo casada con el músico Fred Sonic Smith desde 1980 hasta la muerte de él en 1994.

Actualmente no se le conoce alguna pareja sentimental a Patti Smith.

¿De qué signo zodiacal es Patti Smith, la compositora, artista visual estadounidense y poeta?

El signo zodiacal de Patti Smith es Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Patti Smith?

Patti Smith tiene dos hijos de su matrimonio con Fred Sonic Smith:

Jackson Smith, de 43 años Jesse Paris Smith, de 38 años

¿Qué estudio Patti Smith, la compositora, artista visual estadounidense y poeta?

Patti Smith, la compositora, artista visual estadounidense y poeta dejó trunco sus estudios en la Glassboro State College en la carrera para profesora.

¿En qué ha trabajado Patti Smith?

Patti Smith se ha desarrollado principalmente en la música, como compositora y cantante que la ha llevado a grabar 11 disco de estudios, entre los más importantes están:

Horses (1975)

Radio Ethiopia (1976)

Easter (1978)

Wave (1979)

Dream of Life (1988)

Gone Again (1996)

Trampin’ (2004)

Banga (2012)

Mientras que entre los premios más destacados de Patti Smith son:

Rock and Roll Hall of Fame (2007)

Polar Music Prize (2011)

Grammy Hall of Fame (2021)

En otros ámbitos Patti Smith, también ha publicado varios libros desde memorias y poesía:

Year of the Monkey (2019)

Devotion (2017)

M Train (2015)

Just Kids (2010)

Witt (1973)

Seventh Heaven (1972)

Early Work (1994)

The Coral Sea (1996)

Además de que Patti Smith lleva una participación en el activismo, causas sociales y políticas.

Patti Smith (@Moments)

Patti Smith es galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

El premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 ha sido otorgado a la compositora, artista visual estadounidense y poeta Patti Smith.

Reconocimiento a Patti Smith otorgado por el jurado ante su aportación musical junto a su poesía, marcándose como una de las figuras más influyentes.

“Por su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva, intérprete de estilo vigoroso, que ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo”. Jurado del Premio Princesa de Asturias 2026

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 será el próximo viernes 23 de octubre de 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo, junto a la familia real de España.