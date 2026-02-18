Tras el incumplimiento teatral del show Enrollados, fans de Eduardo España lo están contactando vía redes sociales para pedirle ayuda, por lo que hace un llamado a Profeco.

De acuerdo con Eduardo España, de 54 años de edad, son muchas las personas que le han escrito informándole que la boletera del ya inexistente show Enrollados, se niega a reembolsar los boletos.

Por lo que frente a cámaras de Venga La Alegría, el comediante les pide acudir a Profeco, institución encargada de defender los derechos de los consumidores.

“Me siento muy preocupado, y hago un llamado, porque nos escriben en las redes sociales mucha gente. Hay publicaciones de la compañía que les ha contestado: ‘Estos boletos ya no son reembolsables’. Y eso me preocupa muchísimo. Yo los invito a que acudan a Profeco” Eduardo España

El colega de Adal Ramones, de 64 años de edad, recordó que la compañía MusicVibe se comprometió en devolver las entradas, por lo que deben cumplir sobre todo porque están dañando la imagen del elenco.

“Está nuestra imagen ahí y queremos que el público sepa que si ellos se comprometieron… ustedes deben exigir, exigir que se les devuelvan sus entradas” Eduardo España

Elenco del show Enrollados (Agencia México)

Cabe mencionar que el costo de los boletos para este show que recorrería distintas ciudades de la República Mexicana en 2026, tenía un costo de aproximadamente 4 mil 500 pesos mexicanos.

Show Enrollados también decepcionó a Eduardo España

Eduardo España sí quería revivir Otro Rollo, por ello se sumó al elenco del show Enrollados, el cual no se llevó a cabo por la mala organización.

Esto decepcionó a Eduardo España, quien reprueba que no se respetaran las fechas, la publicidad y que además los costos de los boletos fueran elevados.

“Me decepcionó que no se hubieran manejado como se debió haber manejado, que no se hubieran respetado la publicidad, las fechas, todo, y que estuvieran tan desorbitantemente caros los precios de los boletos” Eduardo España

Eduardo España no rompió su relación con Adal Ramones

Finalmente, Eduardo España deja en claro que ninguno de sus compañeros tuvo la culpa de la caída de Enrollados , por lo que su relación con ellos, incluso con Adal Ramones, se mantiene sólida.